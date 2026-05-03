Казань стала одним из городов-миллионников России, где частный дом стоит дешевле «трешки»

За пять лет в среднем в миллионниках трехкомнатные квартиры стали дороже на 82%, а дома — на 54%

На сегодняшний день в Казани частный дом стоит в среднем 14 млн рублей. Это на 21% меньше стоимости трехкомнатной квартиры на «вторичке» в городе (17,1 млн), следует из аналитики ЦИАН.

При этом Казань и Уфа стали единственными городами-миллионниками, где «трешка» стоит дороже частного дома. Для сравнения: во втором городе коттедж стоит около 9,6 млн, а трехкомнатная квартира — 10,4 млн рублей (разница составила 8% в пользу городского жилья).

Во всех остальных больших городах загородное жилье оказалось дороже городского. В среднем по России частный дом на 32% дороже трехкомнатной квартиры.

— В дорогих квартирах на «вторичке» Казани (город занимает 3-е место по стоимости среди миллионников после Москвы и Санкт-Петербурга) такой уровень цен обусловлен сочетанием высоких доходов населения, активного строительства современного жилья и миграционной привлекательности. Год назад стоимость дома была на 15% ниже, чем у квартиры, а 5 лет назад — на 1% больше, — объяснили аналитики ЦИАН.

По их данным, за пять лет в среднем по миллионникам «трешки» стали дороже на 82%, а дома — на 54%, за последний год — на 11 и 5% соответственно. Квартиры — более ликвидный и востребованный товар с более низким базовым уровнем цен, поэтому рост сильнее. В 2021-м дома были дороже квартир во всех анализируемых городах, даже в Казани (правда, всего на 1%).

