Сабурская Сария Харисовна

Общая информация

Родилась 27 сентября 1956 года в г. Зеленодольске Республики Татарстан.

Образование

1980 г. — окончила Казанский государственный педагогический институт по специальности «учитель истории и обществоведения» (1980 г.).

2013 г.— юридический факультет Университета управления «ТИСБИ».

Ученая степень: кандидат философских наук.

Трудовая деятельность

1974-1978 гг. — ученица водителя электрокары, распределитель работ завода им. Горького г. Зеленодольска, старшая пионервожатая школы № 9 г.Зеленодольска.

1978-1982 гг. — воспитатель группы продленного дня, учитель истории и обществоведения школы № 14 (г. Зеленодольск).

1982-1988 гг. — на комсомольской и партийной работе.

1988-1993 гг. — заведующий Зеленодольским районным отделом народного образования.

1993-2001 гг. — заместитель главы администрации Зеленодольского района и г.Зеленодольска по социальным и национальным вопросам — руководитель аппарата администрации.

С августа 2001 г. по июль 2010 г. — начальник Управления социального развития Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан.

С 8 июля 2010 г. — Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан.

Награды

знак «Отличник образования Российской Федерации», 1992 г.

знак «Отличник народного образования», 1994 г.

почетное звание «Заслуженный учитель Республики Татарстан», 1996 г.

нагрудный знак Госкомстата России «За активное участие во Всероссийской переписи населения 2002 года», 2002 г.

медаль «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения», 2003 г.

медаль «В память 1000-летия Казани», 2005 г.

почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Республики Татарстан», 2006 г.

благодарственное письмо Президента Республики Татарстан, 2011 г.

медаль «За доблестный труд», 2011 г.

памятная медаль «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани», 2014 г.

почетная грамота Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, 2015 г.

почетный серебряный орден «Общественное признание», 2015 г.

Орден «Дуслык», 2016 г.

Семейное положение: замужем, двое детей.

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