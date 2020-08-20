Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан

Общая информация

Деятельность Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан регламентирована Законом Республики Татарстан «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Татарстан», принятым 3 марта 2000 года.

В соответствии со статьей 13 данного Закона в целях усиления гарантий государственной защиты прав и свобод человека и гражданина основными задачами Уполномоченного являются содействие:

1) соблюдению прав и свобод человека и гражданина;

2) восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина;

3) совершенствованию законодательства Республики Татарстан;

4) правовому просвещению в области прав и свобод человека и гражданина, форм и методов их защиты;

5) взаимодействию государственных органов Республики Татарстан в защите прав и свобод человека и гражданина;

6) развитию и координации международного сотрудничества в области прав и свобод человека и гражданина.

Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан - Сабурская Сария Харисовна.

Дата последнего обновления: