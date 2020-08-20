Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан
Общая информация
Деятельность Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан регламентирована Законом Республики Татарстан «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Татарстан», принятым 3 марта 2000 года.
В соответствии со статьей 13 данного Закона в целях усиления гарантий государственной защиты прав и свобод человека и гражданина основными задачами Уполномоченного являются содействие:
1) соблюдению прав и свобод человека и гражданина;
2) восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина;
3) совершенствованию законодательства Республики Татарстан;
4) правовому просвещению в области прав и свобод человека и гражданина, форм и методов их защиты;
5) взаимодействию государственных органов Республики Татарстан в защите прав и свобод человека и гражданина;
6) развитию и координации международного сотрудничества в области прав и свобод человека и гражданина.
Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан - Сабурская Сария Харисовна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420015, г. Казань, ул. К. Маркса, д 61
- Телефон: (843) 236-41-80
- Email: tat.ombudsman@tatar.ru
- Сайт: https://upch.tatarstan.ru/
Дата последнего обновления: 20.08.2020