Снять самую дорогую квартиру в Москве стоит почти в 12 раз дороже, чем в Казани

В Санкт-Петербурге арендовать самую дорогую недвижимость стоит в 3,8 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

По состоянию на 2 мая 2026 года самый высокий ценник за аренду квартиры в Казани составил 300 тыс. рублей в месяц. Речь идет о двухкомнатной квартире площадью 90 кв. м, расположенной в Вахитовском районе города, следует из объявлений, опубликованных на одном из сайтов.

скриншот с Avito

При этом арендовать самую дорогую квартиру в Москве обойдется в 3,5 млн рублей в месяц. В этом бюджете представлена шестикомнатная квартира площадью 305 кв. м в районе Хамовники.

скриншот с Avito

Арендовать самую дорогую квартиру в Санкт-Петербурге стоит 3,8 млн рублей в месяц. Это в 12,7 раза больше, чем в Казани, и почти на 10% выше, чем в Москве. За эту сумму арендатору предлагается 10-комнатная квартира площадью 1 тыс. кв. м на набережной реки Мойки.

скриншот с Avito

Никита Егоров