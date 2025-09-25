В Татарстане выдачу земельных участков многодетным заменили денежной компенсацией

В связи с нехваткой земельных участков с согласия многодетных им будут выплачивать деньги на приобретение жилья

Законопроект о расширении мер поддержки многодетных семей представил сегодня на сессии Госсовета Татарстана министр земельных и имущественных отношений Фаниль Аглиуллин.

Он сообщил, что с 2012 года, когда многодетные получили право на бесплатное выделение земельных участков для строительства домов, в Татарстане в списки на их получение было включено 72 289 многодетных семей, а получили землю только 53 205 семей. Несмотря на то, что в прошлом году была расширена география предоставления участков, земли не хватает, констатировал министр, и наиболее сложная ситуация сложилась в Казани и Набережных Челнах, где в совокупности участками не обеспечены 16 тысяч семей.

— В Семейном кодексе Российской Федерации предусмотрено право регионов установить возможность предоставления взамен земельного участка денежной выплаты, — напомнил Аглиуллин. — Принятие закона позволит многодетным семьям направить полученные средства в том числе и на улучшение жилищных условий.

Закон был принят единогласно сразу в трех чтениях. Какие именно суммы многодетные смогут получить взамен земельных участков, не сообщалось.

Ранее «Реальное время» сообщало, что во время заседания Госсовета стало известно о назначении Светланы Захаровой на должность уполномоченного по правам детей, а депутат Расим Баксиков сложил полномочия и перешел на должность замминистра республиканского Минтруда.

Инна Серова