С начала года Жилинспекция Татарстана выписала штрафов на 13 млн рублей за нарушения законодательства

Самым «злостным» нарушителем среди районов республики оказался Альметьевский — 294 несоблюдения закона и около 3 миллионов рублей взысканий

В первом квартале текущего года Жилищная инспекция Татарстана провела массовую проверку состояния многоквартирных домов. В ходе инспекций было обследовано 557 жилых зданий, где специалисты обнаружили 1103 нарушения жилищного законодательства, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Наиболее проблемным оказался Альметьевский район, где зафиксировано 294 нарушения. На втором месте по количеству выявленных проблем находится Казань с 207 нарушениями, на третьем — Набережные Челны (189 нарушений). Значительное число нарушений также отмечено в Нижнекамском — 94 случая, Бугульминском — 55, Зеленодольском, где зафиксировали 54 нарушений, и Чистопольском районах.

По результатам проверок в отношении нарушителей было составлено 393 протокола об административных правонарушениях. Выдано 312 предписаний об устранении выявленных недостатков. Общая сумма наложенных штрафов превысила 13 миллионов рублей.

Наибольшие штрафы были назначены в Альметьевском районе — около 3 миллионов рублей. В Казани и Набережных Челнах нарушители выплатили по 2,3 миллиона рублей. В Нижнекамском районе сумма штрафов составила почти 1,4 миллиона рублей, а в Бугульминском — около 1,3 миллиона рублей.

Для предупреждения новых нарушений управляющим организациям, поставщикам коммунальных услуг и исполнительным комитетам было объявлено 1981 предостережение.



Наталья Жирнова