В Нижнекамском районе Татарстана перевыполнили годовой план по вводу жилья

Глава района также обратил внимание на вопросы инфраструктуры в местных селах

Фото: Михаил Захаров

По состоянию на 28 апреля 2026-го в Нижнекамском районе перевыполнили план текущего года по строительству и вводу жилья. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил глава района Радмир Беляев.

— Вот у нас план — 60 тыс. кв. м. Он, конечно, небольшой, но лучше планы перевыполнять. Мы выполнили на 28 апреля и ввели с вами уже 60 302 кв. м, — сказал он.

По его словам, в районе с начала текущего года ввели 52,5 тыс. «квадратов» по линии ИЖС, 6 тыс. кв. м коммерческого жилья и 1,7 тыс. кв. м по программе соципотеки.

Также Беляев подчеркнул, что в районе растет объем ввода домов индивидуального жилого строительства (ИЖС). При этом она обратил внимание на вопросы инфраструктуры в местных селах.

— Нам надо этими вопросами активно заниматься, формировать правильную программу, чтобы у нас было понимание по дорогам, освещению, воде. Это все очень затратно, но мы должны эти вопросы ставить в приоритет, — добавил глава района.

Ранее сообщалось, как выглядят самые дорогие дома, продающиеся в Казани. Цены начинаются от 150 млн рублей.

Никита Егоров