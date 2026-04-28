Названа самая распространенная площадь квартир в новостройках Татарстана

Большинство помещений таких размеров приходится на «однушки»

В Татарстане больше всего насчитывается квартир площадью 35—45 кв. м (16,8 тыс. объектов, или 26% от общего количества). Причем 88% помещений таких размеров приходится на «однушки» (14,7 тыс.) и 12% — на «двушки» (2 тыс.), следует из аналитики ДОМ.РФ.

На втором месте — недвижимость площадью 55—70 кв. м (22%, 14,2 тыс.). Здесь представлено уже больше двухкомнатных (79%, 11,2 тыс.). Еще 17%, или 2,3 тыс. квартир, — «трешки», и меньше всего однокомнатных (4%, 558 штук).

На третьем месте — квартиры площадью 25—35 кв. м (18%, или 11,5 тыс.). Большая часть предложений в этом «квадратном» интервале — «однушки» (97%, 11,1 тыс.), и только 3%, или 304 единицы, — квартиры с двумя комнатами.

Подробнее о том, на что ориентируются застройщики при распределении объектов по комнатности, почему будущие собственники жилья становятся покупателями поневоле и какие тренды наблюдаются на российском рынке недвижимости, — в материале «Реального времени».

Никита Егоров