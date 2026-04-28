С начала 2025 года модернизировали 1,5 тыс. объектов ЖКХ

Качество услуг улучшено для более чем 8 млн человек

Фото: Динар Фатыхов

С начала 2025 года по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» модернизировали более 1,5 тыс. объектов водо— и теплоснабжения, а также водоотведения. Качество услуг улучшено для более чем 8 млн человек, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Наибольшее количество объектов введено в Центральном федеральном округе — 503 (в Брянской области — 275). В Приволжском округе — 286 объектов, в Дальневосточном — 159. К 2030 году планируется улучшить качество услуг для 20 млн россиян.

Ариана Ранцева