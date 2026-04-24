Прокуратура Татарстана требует с экс-главы КирМоса еще 21 млн рублей

В соответчиках по антикоррупционному иску — мать Сергея Миронова и брат его жены

Альберт Суяргулов подписал новый иск об обращении в доход государства активов бывшего главы Кировского и Московского районов Казани Сергея Миронова. По данным «Реального времени», в перечне требований прокурора республики нет ни квартир, ни земель, ни участков — только доход от сдачи в аренду четырех коммерческих помещений за 2025 год. В первом, уже удовлетворенном судами иске, арендный доход истец ограничивал 2024 годом, хотя пока шли разбирательства — арендаторы платили...

В числе ответчиков — мать бывшего чиновника Ирина Миронова и брат его жены Артем Корнилов. Первая до недавних пор числилась владелицей сдаваемых под супермаркет «Пятерочка» площадей в многоэтажке на Комсомольской. Второй сдавал в аренду под два магазина «Пятерочка» и аптеку «Фармленд» помещения в ЖК «Салават Купере». Оба, по мнению надзорного ведомства, с которым согласились Верховный суд РТ и апелляционная инстанция, были номинальными собственниками. Так что главным ответчиком по уже удовлетворенному и новому искам является Сергей Миронов.

Согласно вступившему в силу решению суда, четыре указанных помещения подлежат обращению в доход государства, как и прибыль в сумме 116,6 млн рублей от их сдачи внаем по 2024 год включительно.

Напомним, гражданский иск надзорного ведомства был подан еще в 2023 году. В первоначальных требованиях фигурировала общая сумма в 308 млн рублей по 65 объектам недвижимости, оформленным на родню на тот момент еще главы Кировского и Московского районов Казани. Прокуратура Татарстана посчитала именно Миронова конечным бенефициаром этих активов, обвинив в весомом расхождении его официальных доходов и расходов.

К финалу гражданского процесса сумма требований выросла до 460 млн рублей с учетом суммы по восьми отчужденным объектам недвижимости и доходов от сдачи в аренду коммерческих площадей, попавших в перечень «на раскулачивание». В нем оказались и помещения «Пятерочки» в доме на улице Комсомольской, принадлежащие матери главного ответчика. Миронов и соответчики иск не признавали.

В июле 2025-го Верховный суд РТ постановил: обратить в доход государства 45 объектов и взыскать 145 млн рублей — арендный доход и стоимость отчужденных активов. Суд исключил из предложенного прокуратурой перечня пять объектов — квартиру матери Сергея Миронова, квартиру его тестя Виктора Корнилова и три парковочных места. Решение обжаловали ответчики. 30 декабря 2025-го Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил доводы жалоб защиты, и решение вступило в силу.

На тот момент арендный доход за 2025-й остался за бортом, однако в надзорном ведомстве решили восполнить пробел.

Иск Суяргулова уже поступил на рассмотрение в Ново-Савиновский суд Казани, и сегодня был передан на рассмотрение судье Ирине Султановой. Вторым истцом по делу заявлено Главное управление федеральной службы судебных приставов по Татарстану.

По данным «Реального времени», решение по первому антикоррупционному делу ответчики частично исполнили — передали ключи от всех жилых помещений и внесли на депозит 98 млн рублей, после чего подали на личное банкротство.