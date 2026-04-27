ООО «Август-Кайбицы» передаст еще один участок под строительство трассы «Большие Кайбицы — Камылово»

Кабмин Татарстана принял решение об изъятии земельного участка для государственных нужд региона. Мера необходима для строительства автомобильной дороги регионального значения «Большие Кайбицы — Камылово» — Надеждино — Кичкеево в Кайбицком районе.

Согласно постановлению, под изъятие попадает участок площадью 3 418 квадратных метров, относящийся к землям сельскохозяйственного назначения. Территория расположена в Надеждинском сельском поселении Кайбицкого района и находится в собственности ООО «Август-Кайбицы».

Ранее компания уже передавала 28 тысяч «квадратов» из-за строительства дороги.

За реализацию проекта отвечают два ведомства: Министерство земельных и имущественных отношений РТ и Главтатдортранс. Первое ведомство обеспечит размещение постановления и выплату компенсаций, второе — проведет необходимые кадастровые работы и определит размер возмещения.

Напомним, что ранее Рустам Минниханов подписал закон об упразднении поселка Ямбурово в Татарстане.

