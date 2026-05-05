«У меня немеют ноги»: как суд Казани оставил бенефициара «Волгадорстроя» в СИЗО на лето

Новых эпизодов в деле Айрата Миннуллина с обвинением на 4 миллиарда рублей не появилось, в отличие от меддокументов

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня Вахитовский суд Казани продлил до 6 июля срок содержания в СИЗО обвиняемому в мошенничествах и растрате на 4 млрд рублей в ходе строительства М-12. В больнице для осужденных Айрат Миннуллин провел три недели и был выписан с рекомендацией о проведении обследования в Республиканской клинической больнице, поскольку нужных специалистов в медучреждениях ФСИН нет, а те, что есть, не владеют методами диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сегодня сообщили адвокаты бенефициара «Волгадорстроя», сообщает с места журналист «Реального времени».

«Вынужден лежать на койке с поднятыми вверх ногами»

— Айрату Абдуловичу осталось только умереть, чтобы доказать, что он действительно болен, и это прямое нарушение его конституционного права на медицинскую помощь! — в сердцах заявила на процессе адвокат Ольга Шелковникова.

Ее коллега Юрий Некрасов просил приобщить к материалам ряд документов, включая копию выписного эпикриза от 30 октября 2025 года (курс лечения бизнесмен проходил незадолго до задержания), а еще — копию выписки из медсанчасти №16 УФСИН по Татарстану от 8 апреля сего года. По словам защитника, этими медицинскими документами подтверждается, что у Миннуллина есть диагнозы, включенные в утвержденный правительством РФ перечень заболеваний, препятствующих содержанию под стражей. Нюанс лишь в том, что для подачи ходатайства об освобождении нужно пройти комиссионное медосвидетельствование.

По данным защиты, у Миннуллина есть болезни, с которыми находиться под стражей нельзя. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Защитник напомнил о госпитализации арестованного в БДО на три недели, перечислил его болезни сердца и артерий нижних конечностей, а также заявил: «В условиях СИЗО необходимая ему медицинская помощь оказана быть не может. Просим изменить меру пресечения на домашний арест или иную».

Сам арестованный еще перед заседанием успел сообщить жене и адвокатам: «У меня отекают и немеют ноги. Вынужден большую часть времени в камере лежать на койке с поднятыми вверх ногами. А так, в изоляторе кормят хорошо, с прогулками проблем нет». В то же время ВИП-дорожник подчеркнул — медицинского обследования после появления таких тревожных признаков ему так и не провели.

Уже после заседания в разговоре с «Реальным временем» Айрат Миннуллин поделился предположением, что отеки и онемение — результат осложнения сердечных болезней. А еще сообщил — в данный момент является безработным: с поста председателя совета директоров «Волгадорстроя» (ВДС) его уволил конкурсный управляющий.

СК назначает дополнительные бухгалтерские и строительные экспертизы

Заседание по продлению меры пресечения было назначено на 11 часов, а началось после 13-ти — ввиду проблем с вывозом и конвоированием осужденных из суперСИЗО-1.

Напомним, за решеткой бенефициар компании «Волгадорстрой» Айрат Миннуллин находится с ноября 2025-го. На момент избрания меры пресечения в деле против него и неустановленных лиц было три эпизода — по мошенничеству и двум растратам. В декабре к ним добавилась еще и кредитная афера. Статус потерпевших получили «Татсоцбанк», «Ак Барс» Банк и СК «Автодор».

Информацией о возможном сроке окончания следственных действий представитель СК с участниками процесса не делился. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сегодня в Вахитовском суде старший следователь Алмаз Шакиров из 4-го отдела по особо важным делам Следкома по Татарстану просил сохранить самую тяжкую меру пресечения для Миннуллина еще на два месяца.

За это время необходимо завершить проведение четырех судебных бухгалтерских экспертиз, допросить контрагентов ВДС и отсмотреть сведения по счетам, полученные из Сбера и изъятые у некой свидетельницы Гороховой, приоткрыл планы представитель СК.

На вопрос председательствующего судьи Алмаза Мухаметшина: в чем заключается особая сложность данного дела, Шакиров сослался на обстоятельства расследования преступлений экономического характера, проведение дополнительных судебных экспертиз, в том числе строительных. О возможном появлении в деле новых эпизодов следователь сегодня не говорил.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Помощник прокурора Вахитовского района Ильхам Фасхетдинов позицию СК поддержал.

Миннуллин был против. Его адвокаты настаивали — в представленных материалах нет ни одного доказательства, подтверждающего причастность арестованного бизнесмена к инкриминируемым ему преступлениям. По их мнению, в расчет не стоит принимать даже показания владельца «БСЛ Инжиниринга» Сергея Салихова, дело против которого уже дошло до суда. «Все сведения, что он сообщает, относятся к предыдущему периоду и другому объекту строительства», — подчеркнул адвокат Некрасов.

Он же отмечал: все основания, на которых в ноябре 2025-го Вахитовский суд избирал заключение под стражу, уже не актуальны — скрываться Миннуллин не пытался, выезд планировал в Краснодарский край на реабилитацию, имел на руках обратный билет и знал — никакого уголовного дела против него нет. Некрасов просил суд обратить внимание и на характер вменяемых преступлений в сфере предпринимательской деятельности, указывая, что для избрания самой суровой меры просто нет оснований.

Судья с доводами защиты не согласился и оставил Миннуллина за решеткой еще на два месяца.

Дело в четырех эпизодах на 4 миллиарда

Все претензии следствия в адрес ВИП-дорожника связаны с работами по строительству М-12. Ранее та же стройка довела до суда подрядчика Рамиля Шайдуллина из СК «Автодор» — дочерней компании ГК «Автодор»: ему предъявляют присвоение активов головной организации на 18 млрд рублей и их частичную легализацию. Вину Шайдуллин не признает. Как и бенефициар «Волгадорстроя».

Уголовное дело против Миннуллина возбудили после торжественной приемки трассы. взято с сайта tatarstan.ru

Кратко напомним фабулу обвинений в адрес Айрата Миннуллина:

Эпизод 1. Мошенничество на 2,4 млрд рублей : по версии следствия, эти средства были похищены при производстве комплекса работ на участке Дюртюли — Ачит трассы М-12 «Восток» (Казань — Екатеринбург) — путем завышения объемов работ по авансу от подрядчика стройки СК «Автодор» с апреля 2023-го по июнь 2025-го. Показания по этой истории против дорожника давали представители «Ак Барс» Банка, который выплатил «Автодору» как раз 2,4 млрд рублей в качестве банковской гарантии по неисполненным обязательствам ВДС.

: по версии следствия, эти средства были похищены при производстве комплекса работ на участке Дюртюли — Ачит трассы М-12 «Восток» (Казань — Екатеринбург) — путем завышения объемов работ по авансу от подрядчика стройки СК «Автодор» с апреля 2023-го по июнь 2025-го. Показания по этой истории против дорожника давали представители «Ак Барс» Банка, который выплатил «Автодору» как раз 2,4 млрд рублей в качестве банковской гарантии по неисполненным обязательствам ВДС. Эпизоды 2—3. Растраты на 7 млн рублей: по версии СК и ФСБ, полученные из Фонда национального благосостояния средства (3,6 млн и 2,99 млн рублей) были без оснований перечислены Миннуллиным с июня по октябрь 2023 года со счета ВДС в подконтрольную обвиняемому организацию «Мосты и водоотводные сооружения».

Эпизод 4. Мошенничество в сфере кредитования на 1 млрд 699 млн рублей: по версии силовиков, Айрат Миннуллин в 2023—2024 годах незаконно получил по кредитам в «Татсоцбанке» почти 1,7 млрд рублей, предоставив заведомо недостоверные сведения о финансовой деятельности своих организаций, и не вернул эти деньги. Этот эпизод появился в деле лишь 5 декабря 2025-го, при этом «Татсоцбанк» еще летом 2025-го обратился в арбитраж, требуя признать банкротом и «Волгадорстрой», и его бенефициара, после чего получил статус кредитора на 1,8 млрд и 600 млн рублей соответственно, с учетом набежавших процентов и неустойки.

Под арестом — имущество жены обвиняемого. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также на два месяца суд сегодня продлил ранее избранный арест на земельный участок супруги арестованного Светланы Миннуллиной и нежилое помещение в здании на казанском проспекте Ибрагимова.

Миннуллина возражала. Ее адвокат утверждал — преступное происхождение данного имущества следствием не установлено, а его клиентка не является лицом, ответственным за действия мужа, у нее в его деле статус свидетеля. По данным защиты, указанные объекты имущества были приобретены законным путем, с учетом доходов Светланы Валентиновны от коммерческой деятельности.

За рамками процесса супруга бывшего председателя совета директоров ВДС уточнила журналисту «Реального времени» — участок в Лаишевском районе приобретала в 2024-м, а проходное помещение (площадью всего 14 кв. м) было получено ее компанией в счет оплаты услуг питания, оказанных работникам ВДС. При этом Миннуллина подчеркнула — это помещение ею уже возвращено в собственность компании, проходящей через банкротства. И почему следствие и суды продолжают называть ее собственницей — непонятно.

