Татарстан сменил позиции в рейтинге регионов России, чьи жители покупают жилье в Москве

В целом жители из других регионов страны стали покупать столичную недвижимость меньше, чем год назад

Фото: Динар Фатыхов

По итогам первого квартала 2026 года Татарстан занял пятое место в рейтинге регионов России, чьи жители покупают недвижимость в Москве. Для сравнения: год назад республика занимала в данном топе шестое место, следует из данных московского Росреестра.

Первые места в рейтинге по-прежнему сохранили за собой Московская область и Санкт-Петербург. При этом, помимо Татарстана, переместились по списку и остались в рейтинге Краснодарский край (с четвертого на третье место), а также Ростовская (с девятого на шестое место) и Тульская области (с десятого на седьмое место).

— По сравнению с I кварталом прошлого года сразу четыре региона выбыли из рейтинга, среди них: Воронежская, Пензенская, Саратовская и Калужская области. При этом появились и «новички». Так, например, Орловская область заняла четвертую строчку, а Республика Башкортостан, Челябинская область и Республика Дагестан замыкают список регионов, из которых чаще всего поступали заявления на регистрацию и учет недвижимости в Москве, — отметил руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

При этом в целом за январь — март 2026 года жители из других регионов России подали 28 тыс. заявлений на оформление столичной недвижимости. Это на 22,3% меньше, чем за аналогичный период 2025-го.

Никита Егоров