Число самозанятых и ИП растет, а в ФНС ждут учащения «дроблений» бизнеса

Обзор налоговых новостей прошедшей недели

Минувшая неделя оказалась богата на подведение итогов в налоговой сфере. Так, выяснилось, что за год в стране выросло число самозанятых, а Росстат придумал новую, более выгодную методику расчета уровня неравенства. Подробности — в материале «Реального времени».

В России неожиданно растет число новых самозанятых и ИП

За прошлый год в России зафиксирован рост числа самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Плательщиков налога на профессиональную деятельность (НПД) стало больше на 26,8% — с 12,2 млн до 15,427 млн человек. Что касается ИП, то здесь количество зарегистрированных стало больше на 7% — до 4,9 млн. При этом рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства составил 3,8% — до 6,8 млн.

Интересно, что в экспертном сообществе бытует обратное статистике мнение. По их ощущениям, все больше предприятий МСП начали закрываться из-за ужесточения налоговой политики в стране. Однако на деле же статистические показатели говорят об обратном.

Некоторую ясность, похоже, внес глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров. Руководитель ведомства в одном из своих выступлений сказал, что из-за расширения числа обязанных платить НДС «частотность» дробления бизнеса в стране может повыситься. Самым удобным способом для этого до сих пор остаются самозанятые и ИП.

Если уровень неравенства не падает, то надо менять расчет?

Для сглаживания уровня неравенства в Росстате придумали новый способ расчета данного показателя. Российские статисты взяли и внесли коррективы в метод вычисления признанного во всем мире коэффициента Джини. Теперь для их расчета в России также учитывают влияние налогов и региональных различий в доходах. При этом все ранее применяемые методики сохраняются.

В 2025 году значение коэффициента по традиционной методике достигло 0,422 — это исторический максимум, сравнимый только с 2007 годом. Однако расчет по новой методике показал более низкий результат — 0,375, что отражает сглаживающий эффект налоговой политики и региональных трансфертов.

Существующая методика не в полной мере учитывала современные налоговые инструменты, такие как прогрессивная шкала НДФЛ и семейные налоговые вычеты, которые способствуют снижению разрыва между доходами различных групп населения. Теперь же новый подход позволяет более объективно оценивать уровень неравенства.

Камеральные проверки вместо деклараций граждан

Штрафы за непредставление декларации при продаже или дарении недвижимости в России могут отменить. С таким предложением депутаты во главе с председателем Комитета ГД по бюджету и налогам Андреем Макаровым внесли в Госдуму новый законопроект, который вносит изменения в Налоговый кодекс страны.

— Данная мера позволит исключить избыточное карательное воздействие на граждан без нарушения интересов бюджета, — считает автор инициативы.

Депутаты считают, что у налоговиков достаточно информации от регистрирующих органов. Изменения в НК предполагают проведение бездекларационных камеральных налоговых проверок вместо выписывания штрафных санкций россиянам.

На сегодняшний день в России за недекларирование доходов от продажи или дарения недвижимости действует штраф в размере 5% от неуплаченной в срок суммы налога за каждый полный или неполный месяц, но не более 30% указанной суммы и не менее 1 000 рублей.

Налоговики «заработали» для бюджета больше, чем в прошлом году

За весь 2025 год ФНС перечислила в бюджет страны 61,2 трлн рублей. Об этом свидетельствуют данные годового отчета налоговой службы. Итоговые показатели оказались на 8,8% выше, чем в прошлом году. Из них в федеральный бюджет поступило 26,6 трлн рублей (+7,5%), а в консолидированные бюджеты — 19,7 трлн рублей (+5,3%). Поступления по страховым взносам выросли на 16,4%, достигнув 14,9 трлн рублей.

Интересно, что на неделе глава ФНС Даниил Егоров выступал с докладом в Совете Федерации. В отчете перед сенаторами чиновник сообщил, что первый этап расширения числа плательщиков НДС обеспечил в 2025 году чистый приток поступлений этого налога в 370 млрд рублей. А вот за первый квартал 2026 года Егоров данные представлять отказался, сославшись на незаконченность расчетов.