Эксперт Савельев объяснил, когда лучше покупать недвижимость в России

Снижение ключевой ставки Центробанка России до 12% спровоцирует сильный рост спроса на вторичное жилье. Таким мнением с корреспондентом «Реального времени» поделился вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Андрей Савельев.

— Если «ключ» будет 12%, то рыночную ипотеку начнут выдавать под 16%, а это уже психологически приемлемая ставка. Однако нужно понимать, что, согласно закону экономики, рост спроса «выльется» и в рост цен на недвижимость. Дело в том, что сейчас идет удорожание и стройматериалов, и себестоимости строительства в целом, но застройщики не могут поднять цены из-за низкого спроса, особенно на первичном рынке, ну а вторичка тянется за первичкой. Однако как только спрос «оживет», застройщики однозначно поднимут цены, — сказал вице-президент Гильдии.

Он также рекомендовал будущим покупателям «поймать момент, когда ставка снизится, ипотека станет доступнее, но цены еще не поднимутся».

— Этот момент станет самым удачным временем для покупки, но он продлится недолго, меньше месяца, — резюмировал Савельев.



Никита Егоров