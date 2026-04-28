Татарстан занял 11-е место среди регионов России по доле «однушек» в новостройках

Больше всего однокомнатных квартир насчитывается в новых домах Ленинградской области

Татарстан занял 11-е место среди регионов России по доле «однушек» в новостройках. Конкретно в республике почти половина (49%) квартир имеет такое количество комнат. Отметим, что в рейтинге учитывались только субъекты с максимальным объемом строительства, следует из аналитики ДОМ.РФ.

Больше всего «однушек» насчитывается в новостройках Ленинградской области (70%), Санкт-Петербурга (69%) и Республики Крым (67%). На четвертом месте — Приморский (64%), на пятом — Краснодарский (62%), а на шестом — Ставропольский (62%) края.

На седьмом месте расположилась Ростовская область (58%), на восьмом — Республика Башкортостан (56%), на девятом — Свердловская область (52%), а замкнула топ-10 Московская область (50%).

Подробнее о том, на что ориентируются застройщики при распределении объектов по комнатности, почему будущие собственники жилья становятся покупателями поневоле и какие тренды наблюдаются на российском рынке недвижимости, — в материале «Реального времени».

Никита Егоров