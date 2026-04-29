Аренда комнат в Казани подорожала на 6,7% с начала 2026 года

По динамике роста арендных ставок столица Татарстана заняла 11-е место среди городов России

Фото: Артем Дергунов

В Казани по итогам января — марта 2026 года аренда комнат подорожала на 6,7%, до 13,2 тыс. рублей, следует из аналитики портала «Мир квартир».

Причем по динамике подорожания аренды комнат столица Татарстана заняла 11-е место. Наибольший рост ставок отмечен в Мурманске (+18,4%, до 13,5 тыс.), Кирове (+15,7%, до 13,8 тыс.) и Пензе (+13,1%, до 9,8 тыс.). На четвертом месте по динамике роста арендных ставок — Вологда (+12,2%), на пятом — Курск (+9,2%), на шестом — Тула (+9,1%), на седьмом — Волжский (+8,2%), на восьмом — Рязань (+7,3%), на девятом — Липецк (+7,1%), а замкнул топ-10 Магнитогорск (+6,9%).

В целом по крупным городам России аренда подешевела на 0,4% за квартал, до 11,6 тыс. рублей. Предложение комнат в аренду сократилось на 5%.

— Съемные комнаты дешевеют синхронно с остальным арендным жильем. Так, однокомнатные квартиры подешевели за I квартал на 1%. Отчасти это происходит из-за низкой платежеспособности арендаторов, доходы которых не растут на фоне усугубляющегося экономического кризиса. Отчасти же потому, что часть съемщиков не считают нужным переплачивать за аренду, так как находятся «на низком старте» в ожидании приемлемых ипотечных ставок, чтобы купить собственную квартиру. В любом случае сейчас условия на рынке диктует арендатор, а не владельцы жилья, — отметил гендиректор портала Павел Луценко.

Ранее сообщалось, что в Казани аренда «однушек» подорожала на 2% за год.

Никита Егоров