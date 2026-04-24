Средняя ставка по ипотеке в Татарстане увеличилась на 2,36% за год

Ранее ряд российских банков анонсировали снижение ставок по потребительским кредитам и ипотеке

По итогам февраля 2026 года средневзвешенная ставка по ипотеке в Татарстане составила 10,44%. Это на 2,36% больше, чем фиксировали в том же месяце 2025-го (8,08%), следует из данных Центробанка России.

Причем, если сравнивать данные семилетней давности, то размер ставки практически не изменился. Так в феврале 2019-го она составляла 10,13% в среднем.

Напомним, что сегодня совет директоров Центробанка России снизил ключевую ставку на 0,5%, до 14,5%. Ряд российских банков уже анонсировали снижение ставок по потребительским кредитам и ипотеке.

Подробнее о том, какая ключевая ставка ЦБ России ожидается к концу 2026 года и как она повлияет на фондовый рынок, курс рубля, а также рынки автомобилей и недвижимости, — в материале «Реального времени».

Никита Егоров