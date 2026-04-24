Татарстан попал в топ-5 регионов России по количеству оформленных ипотек

Больше всего жилищных кредитов в феврале взяли жители Московской области

Фото: Динар Фатыхов

В феврале 2026 года жители Татарстана взяли 414 ипотек. Причем по количеству оформленных жилищных кредитов республика заняла второе место среди регионов России, следует из данных российского Центробанка.

Больше всего ипотек в феврале взяли жители Московской области (462). На третьем месте по этому показателю расположилась Москва (402). В топ-5 также попали Краснодарский край (396) и Республика Башкортостан (395).

В общей сложности россияне взяли в феврале текущего года 8 059 ипотечных кредитов. Это на 8,8% больше, чем за аналогичный месяц 2025-го.

Напомним, что сегодня совет директоров Центробанка России снизил ключевую ставку на 0,5%, до 14,5%. Ряд российских банков уже анонсировали снижение ставок по потребительским кредитам и ипотеке.

Никита Егоров