Китайская химия: «Аммоний-2» могут доверить подрядчику из Поднебесной

О подписании EPC-контракта готовятся объявить на ПМЭФ-2026 в Санкт-Петербурге

ГК «Азот» вплотную подошла к началу строительства второй очереди комплекса «Аммоний-2» в Татарстане. До майских праздников акционеры группы компаний одобрили привлечение кредитной линии в 100 млрд рублей или 226,4 млрд рублей с учетом процентной ставки и комиссий до конца 2034 года. «Скорее всего, деньги пойдут на строительство второй очереди завода в Менделеевском районе», — пояснил «Реальному времени» заместитель гендиректора ГК «Азот» Роман Трофимов. EPC-подрядчиком комплекса может стать известная китайская корпорация, а строительство начаться в ноябре 2026 года, уточнил гендиректор АО «Аммоний» Дмитрий Макаров. «Спрос на азотные удобрения в мире растет: в апреле Индия закупила рекордные 2,5 млн тонн карбамида, другими крупными потребителями являются США и Турция. Это создает хорошие предпосылки для реализации проекта», — указал профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Михаил Аким. Подробнее — в материале «Реального времени».

Дмитрий Макаров в Китае наводит последние штрихи к EPC-контракту

В эти дни делегация ГК «Азот» и ее дочерней компании «Аммоний» находится в Китае. В одном из промышленных центров КНР пройдут заключительные переговоры по выбору EPC-подрядчика строительства комплекса минеральных удобрений в Менделеевске, рассказали «Реальному времени» несколько источников, участвующих в реализации проекта. Проект строительства завода по выпуску аммиака и карбамида «Аммоний-2» стоимостью 280 млрд рублей (в ценах 2025 года, — прим. ред.) год назад получил полный пакет разрешительной документации, и все это время, по всей видимости, его изучали будущие китайские партнеры, утверждают собеседники издания.

При положительном исходе переговоров выход на стадию котлована «Аммоний-2» можно будет планировать в конце года. «Мы ориентируемся на ноябрь 2026 года», — уточнил один из собеседников издания.

Гендиректор АО «Аммоний» Дмитрий Макаров, до которого «Реальному времени» удалось дозвониться сегодня в обед, подтвердил, что сам находится в Китае и в составе делегации обсуждает условия привлечения китайского подрядчика строительства «Аммоний-2». «Все так, верно», — сказал он. Макаров допустил, что если стороны договорятся по всем пунктам соглашения, то о подписании громкого EPC-контракта могут объявить на ПМЭФ — 2026 в Санкт-Петербурге.

China National Chemical Engineering снова ждут в Менделеевске?

Называть будущего китайского партнера он не стал по условиям конфиденциальности. Но не исключено, что им может стать флагман химического машиностроения КНР, национальная госкомпания CNCEC CO., LTD. China National Chemical Engineering, работающая в 80 странах мира. Ранее ГК «Азот» выбрал предприятие для строительства комплекса по производству аммиака и карбамида в Волгограде. По техническим характеристикам он схож с проектом «Аммоний-2»: у обоих мощность производства аммиака составит 3 000 т/сутки, карбамида — 5 300 т/сутки, рассказали собеседники «Реального времени».

Кстати, China National Chemical Engineering участвовала в строительстве «Аммоний-1», но тогда генподрядчиком выступала японская компания Mitsubishi Heavy Industries. Потянет ли ГК «Азот» строительство двух комплексов — в Менделеевске и Волгограде — еще вопрос. Год назад утверждалось, что финансирование может быть предоставлено в рамках государственной программы «Фабрика проектного финансирования» и системы сопровождения инвестиций InvestRussia.

Проект давно находится на высокой стадии готовности

О строительстве второй очереди газохимического комплекса «Аммоний-2» в Татарстане заговорили сразу после пуска первого завода в феврале 2016 года. Пауза почти в 10 лет возникла по ряду причин. Во-первых, за это время «Аммоний» сменил собственников и перешел в структуру ГК «Азот». Во-вторых, в связи с санкциями в 2022 году из страны ушли зарубежные лицензиары, которые обеспечивали техническое сопровождение газохимических объектов.

Тем не менее от реализации крупного инвестиционного проекта в республике не отказались. В прошлом году проектный институт ФГБОУ ВО КНИТУ «Союзхимпромпроект» завершил разработку проектно-сметной документации «Аммоний-2», летом Главгосэкспертиза выдала положительное заключение, сообщили «Реальному времени» в проектном институте. Минстрой РТ в августе 2025 года выдал разрешение на строительство комплекса, рассказали «Реальному времени» в пресс-службе Минстроя РТ. Одним словом, проект давно находится на высокой стадии готовности.

— Деньги — это самый непростой вопрос, — признавался год назад гендиректор «Аммония» Дмитрий Макаров в разговоре с журналистами.

Он высказывал желание привлечь средства фабрики проектного финансирования, оператором которой выступает госкорпорация «ВЭБ». «Крупномасштабные проекты под текущую рыночную ставку не реализуются. Обязательно нужна поддержка государства», — говорил он.

Китайский близнец японского «Аммония»

Однако владельцу активов ГК «Азот» пришлось пойти на коммерческие условия. Еще до начала майских праздников акционеры ГК «Азот» одобрили привлечение кредитной линии в сумме 100 млрд рублей, или 226,4 млрд рублей с учетом процентной ставки и комиссий, до конца 2034 года. Кредитором выступил ВТБ под поручительство АО «Аммоний», следует из сообщения «СПАРК-Интерфакс». Заемщиком выступило кемеровское КАО «Азот. «Скорее всего, деньги пойдут на строительство второго очереди завода в Менделеевском районе», — пояснил «Реальному времени» заместитель гендиректора ГК «Азот» Роман Трофимов.

Но вряд ли эти ресурсы станут базовым капиталом для финансирования «Аммоний-2». Не исключено, что выбор китайского партнера связан с возможностью привлечения доступных и недорогих средств Госбанка КНР. К слову, на строительство «Аммония» стоимостью $1 млрд деньги выделил Японский государственный банк международного сотрудничества, которые проходили через ВЭБ.РФ. Отсюда — генподрядчиком была выбрана японская компания Mitsubishi Heavy Industries. Таким образом, если «Аммоний-1» полностью построен по японским лекалам, то «Аммоний-2» имеет шанс стать китайским.

Строительство нового производства аммиака и карбамида планируется на территории ОЭЗ «Алабуга», говорится в материалах ГК «Азот». Проект предусматривает выпуск 1,25 млн тонн аммиака и 1,75 млн тонн карбамида ежегодно. Ожидаемый срок ввода объекта в эксплуатацию — 2029 год.

Основным сырьем для производства станет природный газ, потребность в котором составит до 1,4 млрд кубических метров в год. «Целесообразность проекта определяется возможностью получения прибыли за счет монетизации ценового преимущества на газ путем производства минеральных удобрений. Проект также опирается на опыт АО «Аммоний» в эксплуатации агрегатов аммиака, метанола и карбамида», — отмечают разработчики проекта. Важным фактором является выгодное географическое положение: близость к железной дороге, федеральной трассе М-7 и причальной стенке на реке Каме обеспечивает отличную транспортную доступность.

Но есть риски удорожания проекта. Год назад его оценивали в 280 млрд рублей. «В условиях санкционного давления западные поставщики ограничивают отгрузки в Россию технологичных комплектующих и агрегатов для химических производств. С 2022 года санкционные ограничения в отношении российского химического машиностроения неоднократно ужесточались; по состоянию на апрель 2026 года в силе остаются запреты на поставки широкого спектра критического оборудования для газохимии, включая компрессоры высокого давления, катализаторные трубки, системы автоматизации и ряда позиций насосного парка. Для проекта «Аммоний-2» это означает необходимость перехода либо на оборудование из дружественных стран, либо на форсированное импортозамещение, что, как правило, требует значительных капиталовложений», — рассуждает профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Михаил Аким.

По оценкам отраслевых экспертов, стоимость критического оборудования для газохимического комплекса аналогичной мощности в условиях открытого рынка составляет порядка $1,5—2 млрд. Перенастройка цепочек поставок в условиях поиска альтернативных поставщиков в КНР, Турции и других дружественных странах может вероятно добавить к бюджету проекта дополнительные 15—25% капитальных затрат и сдвинуть сроки ввода в эксплуатацию на 6—12 месяцев. Этим, вероятно, и объясняется существенный разброс в оценках стоимости проекта — от изначальных 200 млрд рублей до упомянутых 325 млрд. Чем успешнее будет импортозамещение в сегменте компрессоров, катализаторных трубок, систем автоматизации и химических реакторов высокого давления, тем более конкурентными будут и капитальные затраты на аналогичные проекты; задержки же с разработкой, изготовлением и сертификацией аналогов гарантированно приведут к сдвигу сроков и удорожанию.

Рост цен на газ привел к подорожанию удобрений в мире

— Спрос на азотные удобрения в мире растет: в апреле Индия закупила рекордные 2,5 млн тонн карбамида, другими крупными потребителями являются США и Турция. Это создает хорошие предпосылки для реализации проекта, — отметил профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Михаил Аким.

По данным аналитического агентства Metals & Mining Intelligence (MMI), в период с января по 19 февраля 2026 года экспортные котировки российских минеральных удобрений продемонстрировали уверенный рост во всех сегментах. Ведь производство азотных удобрений напрямую зависит от стоимости природного газа — ключевого сырья для аммиака. В конце января 2026 года газ в Европе достигал $484 за 1 тысячу кубических метров против $319—340 в декабре 2025 года, что отражается на стоимости минеральных удобрений. Россия играет значительную роль в поставках аммиака в ЕС, обеспечивая 26% импорта в январе — ноябре 2025 года. Любые сбои в поставках этого критически важного сырья напрямую влияют на конечную стоимость удобрений.

— Природный газ — это сырье, которое в России научились эффективно перерабатывать в продукты с глубокой добавленной стоимостью. Проект второй очереди газохимического комплекса АО «Аммоний» в Менделеевском районе Татарстана является именно таким случаем. Стратегическая логика здесь двойная: с одной стороны, мировой рынок азотных удобрений переживает структурный дефицит на фоне геополитической турбулентности, с другой — российский трубопроводный газ постепенно переориентируется с утраченного европейского рынка на внутреннюю переработку и экспорт продукции высоких переделов, — отметил Михаил Аким. Порядка 80% карбамида предполагается поставлять на экспорт на рынки дружественных стран — Латинской Америки, Индии и других.

Спрос на азотные удобрения в мире остается высоким, что создает предпосылки для проекта. По итогам 2025 года Россия увеличила экспорт карбамида на 11%, до 10,8 млн тонн. Драйверами стали США (рост поставок за 9 месяцев на 59%, до 1,75 млн тонн, при доле российского карбамида на американском рынке 40,8%), а также Индия и Турция. В апреле 2026 года Индия закупила рекордные 2,5 млн тонн карбамида, и аналитики оценивают долю России примерно в 0,8 млн тонн.

Дефицит удобрений в мире будет расширяться

По прогнозам аналитиков, к 2030 году мировое потребление удобрений может вырасти на 23 млн тонн (в пересчете на действующее вещество). Основной прирост, более 5 млн тонн, ожидается в Южной Азии, аналогично в Латинской Америке и более 2,5 млн тонн в Африке. Предполагается, что рынок будет оставаться дефицитным, а любой новый производитель будет востребован. По оценкам специалистов, в 2026 году дополнительный совокупный спрос на карбамид на рынках Азии и Африки может составить около 3—4% от текущего объема потребления.

Важный проектный риск, связанный с внешнеторговыми ограничениями, здесь отчасти компенсируется структурой сбыта. Если раньше российский газ поставлялся преимущественно в Европу, то удобрения в значительной степени уходят в Азию и Африку — демографически растущие регионы. По прогнозам ОЭСР и ФАО, к 2033 году на Индию и страны Юго-Восточной Азии будет приходиться 31% мирового роста потребления продовольствия. Африка южнее Сахары обеспечит 18% глобального прироста потребления, главным образом за счет роста населения. Благоприятная конъюнктура мирового рынка удобрений сохраняется. Таким образом, продукт «Аммония-2» будет поставляться на дружественные и быстрорастущие рынки, что снижает зависимость от политически чувствительных юрисдикций.

Стратегический риск проекта лежит не только в плоскости геополитики, но и в достижении конкурентоспособной себестоимости: сможет ли «Аммоний-2» обеспечить себестоимость продукции, достаточную для конкуренции на мировых рынках. Российские производители удобрений традиционно имеют преимущество в цене газа, благодаря доступу к трубопроводному сырью по регулируемым ценам. Но если из-за ограниченного доступа к оптимальному технологическому оборудованию и удорожания строительства капитальные затраты на тонну карбамида окажутся выше расчетных, проект рискует потерять рентабельность, с учетом ценовых циклов на удобрения. Необходимо учитывать, что строительство аналогичного завода в Китае может стоить значительно дешевле за счет отлаженной кооперации внутри страны и более низких инфраструктурных расходов, а ближневосточные конкуренты имеют доступ к еще более дешевому газу из совместных проектов. Тарифная политика ФАС и механизмы долгосрочных контрактов с ПАО «Газпром» на поставку 1,4 млрд кубометров в год будут определяющими для экономики будущих продаж и окупаемости проекта.

Однако нельзя недооценивать значение проекта для бюджетных поступлений. В условиях стагнации или снижения экспортных поступлений от углеводородов физические объемы поставок трубопроводного газа в Европу весьма значительно сократились — проект выглядит важным и своевременным даже с учетом всех рисков. Азотные удобрения — один из немногих несырьевых товаров, по которому Россия наращивает долю на мировом рынке, благодаря чему сохраняет положительное сальдо торгового баланса. Каждый произведенный на «Аммонии-2» миллион тонн карбамида при текущих ценах способен приносить в бюджет, согласно оценкам, более $780 млн валютной выручки, а также формировать дополнительные налоговые поступления (налог на прибыль, НДПИ, страховые взносы, акцизы на газ). Для отдельных регионов, Татарстана в частности, это также создание около 500 высокопроизводительных рабочих мест и загрузка смежных производств. В этом смысле «Аммоний-2» — не просто очередное капитальное строительство, а ключевой элемент перехода от экспорта сырого газа к поставкам продукции с добавленной стоимостью.

С учетом всех факторов проект «Аммоний-2» имеет все шансы занять прочное место на глобальном рынке азотных удобрений при условии, что технологические и ценовые риски будут успешно преодолены, резюмировал Михаил Аким.