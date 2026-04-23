В Казани прокурор запросил 5 лет и 4 месяца колонии для «наследницы» покойной миллионерши Канашевой

На старте процесса подсудимая Белозерова частично признала вину в афере, подкупе и фальсификации, на финише — только по двум последним преступлениям

Сегодня в Приволжском суде Казани стартовали прения по уголовному делу Ирины Белозеровой — племянницы покойной бизнес-леди Алевтины Канашевой, которая еще в 2016-м завещала ей свое имущество. Гособвинитель Анна Буканина просит признать ее виновной в афере, подкупе и фальсификации доказательств и наказать реальным сроком в 5 лет и 4 месяца колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей, сообщает с места журналист «Реального времени».

По версии обвинения, собственницей активов на 96 млн рублей Белозерова оказалась вследствие мошеннических действий с фальсификацией доверенности от имени своей тети Алевтины Канашевой и подкупа врача-психиатра Александра Давыдова, заверившего за 5 тысяч рублей дееспособность пенсионерки задним числом, уже после ее смерти.

Уголовное дело возбуждали в 1-м отделе по особо важным делам Следкома по Татарстану — по заявлению Александры Канашевой, внучки пенсионерки-миллионерши. При жизни бабушки внучка не знала о ее помещении в пансионат в поселке Щербаково, а после смерти заподозрила неладное и заявила права на активы покойной. Примечательно, что к тому моменту пансионат в Щербаково работал уже четыре года и ни одна надзорная служба не пыталась его закрыть ввиду нарушений.

Первоначальная версия силовиков, что покойнице помогли уйти на тот свет и что другие постояльцы пансионата умирали в нем не своей смертью, поставила на частном учреждении клеймо — «дом смерти». Его хозяйка Чулпан Мифтахова в сентябре 2024-го была арестована по обвинениям в соучастии мошенническому уводу имущества Канашевой в пользу племянницы и в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей.

Проверяющие обнаружили в стенах частного социального учреждения многочисленные нарушения противопожарных и санитарных норм и добились его закрытия с переводом стариков в больницы.

За решеткой оказалась и наследница Ирина Белозерова, а под домашним арестом — помощник нотариуса Юлия Зайцева, заверявшая доверенность от имени Алевтины Канашевой на право Белозеровой управлять ее имуществом и бизнесом — компанией «Франт», на балансе которой были коммерческие площади близ Московского рынка.

Проведенная эксгумация не подтвердила версию следствия о насильственном характере смерти постоялицы интерната. С Мифтаховой сняли обвинение в мошенничестве и смягчили ей меру пресечения.

Вину по статье 238 УК РФ (оказание небезопасных для потребителей услуг) она полностью признала, и на этой неделе Авиастроительный суд Казани приговорил ее к 1 году и 3 месяцам ограничения свободы, а также установил дополнительный запрет в течение двух лет оказывать услуги по уходу, проживанию и бытовой помощи лицам пожилого возраста и инвалидам.

9 апреля выслушала свой приговор и помощник нотариуса Юлия Зайцева. Вахитовский суд Казани наказал ее штрафом в 190 тысяч рублей и освободил от него за истечением срока давности.

Это стало возможным благодаря смягчению квалификации — Зайцеву обвиняли по части 2 статьи 202 УК РФ в злоупотребление полномочиями при выполнении нотариальных действий при оформлении доверенности на распоряжение имуществом заведомо недееспособного лица. Однако суд посчитал заведомую недееспособность Алевтины Канашевой на момент сделки недоказанной и оценил действия подсудимой по части 1 той же статьи.

Что касается сознавшегося в получении коммерческой «взятки» врача Александра Давыдова, то он перед судом не предстанет — Следком еще год назад прекратил его преследование за деятельным раскаянием.

Свое решение по этому делу вынес и Арбитражный суд Татарстана, куда Канашева-младшая обращалась с иском к ООО «Франт» и своей двоюродной бабушке Людмиле Абрамовой (матери Белозеровой), оспаривая вывод ее ныне покойного отца из учредителей ООО на основании сфальсифицированных документов. В суде высказывалась версия, что подделка эта в 2015-м произошла с подачи самой бизнес-леди Алевтины Канашевой, вследствие чего она оказалась единственной собственницей активов «Франта», а ее внучка, прямая наследница соучредителя, долю в компании не получила.

В январе 2025-го суд утвердил мировое соглашение по этому спору, согласно которому истица Александра Канашева полностью отказалась от своих претензий в обмен на 100% доли в ООО «Франт» и передачу ей от ООО «Франт» двух коммерческих помещений близ Московского рынка — на первом этаже дома 131 по улице Декабристов, площадью 384 и 119 кв. м соответственно.

От иска по уголовному делу племянницы миллионерши потерпевшая внучка отказалась и попросила снять арест с имущества.

Вину на аресте Белозерова полностью отрицала, на старте суда частично признала все три обвинения, а на финише процесса заявила о невиновности в афере, но признала коммерческий подкуп и фальсификацию.

Сегодня от выступления в прениях подсудимая отказалась. Сейчас в суде выступает ее адвокат Марсель Тимаев.

P. S. Сегодня же Приволжский суд Казани приговорил Ирину Белозерову к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима.

