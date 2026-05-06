«В Татарстане все прекрасно»: республика попала в топ регионов России по «кадровому резерву»

В 2025 году в Татарстане насчитывалось 118 тыс. человек, желающих трудиться, но не трудоустроенных

Фото: Динар Фатыхов

В 2025 году в Татарстане насчитывалось 118 тыс. человек, желающих трудиться, но по ряду причин не трудоустроенных. Причем республика заняла 8-е место среди регионов России по объему «кадрового» резерва. Однако эксперт утверждает, что данная статистика не совсем точная, поскольку в ней не учитывается целый ряд факторов. Почему доступный трудовой потенциал постепенно исчерпает себя, какие люди прибегают к платформенной занятости и почему в республике «все прекрасно» с точки зрения кадров — в материале «Реального времени».

Татарстан попал в топ-10 регионов России по кадровому резерву

В 2025 году в Татарстане насчитывалось 118 тыс. человек, желающих трудиться, но по ряду причин не трудоустроенных. Причем республика заняла 8-е место среди регионов России по количеству так называемого «кадрового» резерва, следует из аналитики FinExpertiza.

предоставлено FinExpertiza

В свою очередь, меньше всего людей, входящих в кадровый резерв, сосредоточено в Магаданской области (2,1 тыс.), а также Ненецком (2,2 тыс.) и Чукотском (2,5 тыс.) автономных округах.

Отметим, что в кадровый резерв входят три категории населения:

— Лица, желающие работать, но не ищущие работу и не готовые приступить к ней. Таких граждан больше всего (2,2 млн человек во всей России, согласно данным Международной организации труда (МОТ)).

— Официально безработные. Эта категория граждан — вторая по численности (1,7 млн). К ней относят лиц старше 15 лет, в том числе студентов, пенсионеров и инвалидов, у которых нет работы, но они искали ее последний месяц и готовы приступить к ней в течение обследуемой недели.

— Меньше всего — «потенциальной рабочей силы» (551 тыс.). Речь о гражданах старше 15 лет, ищущих работу, но не готовых приступить к ней сразу, либо готовых приступить к работе, но «не в активном поиске».

Больше всего «резервистов» оказалось в Дагестане (344 тыс.), Московской области (241 тыс.) и Москве (197 тыс.). В топ-10 по данному показателю, помимо Татарстана, также попали Краснодарский край (156 тыс.), Свердловская (145 тыс.), Ростовская (135 тыс.), Иркутская (124 тыс.), Новосибирская (101 тыс.) и Кемеровская (100 тыс.) области.

предоставлено FinExpertiza

В целом в России по итогам 2025-го в кадровом резерве находится 4,4 млн человек. Это 8,6%, или на 415 тыс. человек меньше, чем в 2024-м. При этом сильнее всего сократилось количество потенциальной рабочей силы (-13,5%, или на 86 тыс.). Дальше по динамике сокращения — безработные (-12,2%, или на 234 тыс.), а следом идут «желающие работать» (-4,2%, или на 96 тыс.).

«Изменения на рынке труда носят не краткосрочный, а структурный характер»

Постепенно доступный трудовой потенциал исчерпает себя, так как объем кадрового резерва сокращается последовательно из года в год без признаков разворота тренда. Таким мнением с корреспондентом «Реального времени» поделилась президент FinExpertiza Елена Трубникова.

— За последние пять лет совокупная численность кадрового резерва снизилась на 37,1%, или с 7 до 4,4 млн человек. Последовательное сокращение наблюдается по всем трем компонентам: безработным, потенциальной рабочей силе и группе желающих работать. Параллельно выросла численность занятых — с 71,7 млн человек в 2021 году до 74,4 млн в 2025, или на 2,7 млн. Динамика обоих показателей отражает расширение вовлеченности населения в трудовую деятельность. В результате доля кадрового резерва по отношению к занятым за рассматриваемый период сократилась с 9,8 до 5,9%, или практически вдвое. Изменения на рынке труда носят не краткосрочный, а структурный характер, — сказала эксперт.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

В целом низкие значения отношения кадрового резерва к числу занятых характерны для регионов с относительно устойчивым рынком труда и высокой занятостью населения, включая крупные городские агломерации и отдельные промышленно развитые субъекты.

При этом в целом в большинстве регионов России «резервистов» больше, чем открытых вакансий: на одно предложение от работодателя претендуют 2,6 потенциального соискателя. Однако данная статистика, по словам экспертов, не всегда отражает реальную ситуацию на рынке труда, так как люди из кадрового резерва могут быть фактически заняты в неформальном секторе: малом бизнесе, семейном хозяйстве или сезонных работах.

«Есть люди, которые официально не трудоустроены, но они работают»

Цифры о количестве «трудового резерва» нельзя назвать точными, поскольку эксперты делают выводы, основываясь на официальных данных, не учитывая так называемый «теневой рынок». Об этом «Реальному времени» сообщила независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.



— Есть люди, которые официально не трудоустроены, но они работают и получают доход. И число граждан на таком рынке достаточно большое. Что касается уменьшения количества кадрового резерва, то это следствие демографических проблем: уменьшается население — сокращается и объем работников. Более того, сегодня активные трудовые кадры — это поколение 90-х и 2000-х, иными словами, люди, родившиеся в демографический кризис, — объяснила эксперт.

Также, по ее словам, в представленной аналитике учитывают только людей, которые работают полный рабочий день.

— А ведь у нас есть люди, которые прибегают к платформенной занятости, но Росстат их не учитывает. Однако на деле к таким сотрудникам относят курьеров, водителей такси и в целом занятых в перевозках. Они, как правило, трудятся самозанятыми. Причем общая численность таких работающих увеличилась с 72 млн человек в 2020-м до почти 75 млн в 2025 году, — обратила внимание собеседник издания.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, продолжила эксперт, в России стали активнее привлекать к работе студентов и школьников. Помимо этого, на практике женщины в декрете тоже часто работают на удаленке.

— Все эти факты говорят о том, что в России активно развиваются гибкие формы занятости, которые не учитывают аналитики, — подчеркнула она.

«В Татарстане все прекрасно»

В свою очередь, по словам Лоиковой, в Татарстане не наблюдается особых проблем с точки зрения кадров.

— В Татарстане все прекрасно, честно вам скажу. Почему? Дело в том, что экономика республики растет, а эта динамика наблюдается не во всех регионах. Также Татарстан занимает весомые позиции по зарплатам, присутствует хорошая инновационная составляющая. Хороший приток кадров дает, в частности, ОЭЗ «Алабуга» и «Иннополис», — перечислила она.

Реальное время / realnoevremya.ru

Еще, как подчеркнула HR-эксперт, в Татарстане неплохо развит «карьерный» трек: в республике много компаний, где сотрудникам дается возможность карьерного роста внутри фирмы, что также положительно влияет на ситуацию с кадрами.