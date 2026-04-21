Казань попала в топ-5 мегаполисов, где сильнее всего снизились продажи новостроек

В среднем же по всем большим городам России этот показатель упал на 44%

По итогам января — марта 2026 года в Казани заключили всего 1,8 тыс. договоров долевого участия (ДДУ). Это на 48% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Более того, столица Татарстана заняла 4-е место среди российских мегаполисов, где продажи новостроек снизились сильнее всего, пишет РБК.

В тройке лидеров по динамике снижения продаж новостроек оказались Самара (-61%, до 0,6 тыс. ДДУ), Ростов-на-Дону (-54%, до 3,2 тыс.) и Москва (-51%, до 12,5 тыс.). Замыкает пятерку Новосибирск (-47%, до 2,3 тыс.).

Меньше всего среди миллионников продажи строящегося жилья снизились в Челябинске — на 13%, до 1,1 тыс. В среднем же по всем большим городам России этот показатель упал на 44%, до 50,2 тыс.

Ранее в Гильдии риелторов Татарстана сообщили, что в Казани комната в общежитии на «вторичке» будет втрое дешевле квартиры-студии на «первичке». Подробнее о том, сколько стоят комнаты в столице Татарстана, кто и при каких обстоятельствах их покупает, а также сколько стоит переделать «комнатушку» в полноценную квартиру-студию со своими кухней, душем и санузлом, — в материале «Реального времени».



Никита Егоров