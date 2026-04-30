Названа стоимость самой дешевой квартиры в новостройках Казани

Фото: Динар Фатыхов

По состоянию на 30 апреля стоимость самой дешевой квартиры на первичном рынке в Казани составляет 4,6 млн рублей, следует из объявлений, опубликованных на одной из площадок.

Речь идет о квартире-студии площадью 24 кв. м. Судя по описанию и фото, это «гостинка» в предчистовой отделке.

Объект находится в Приволжском районе города.

До этого СМИ писали, что самая дешевая квартира на первичном рынке недвижимости Московской области стоит 3,1 млн рублей. За эти деньги предлагалась студия площадью 19 кв. м, сообщила директор департамента аналитики и консалтинга компании «Метриум» Юлия Иванова, чьи слова приводил ТАСС.



Отметим, что платеж по ипотеке за самую бюджетную казанскую квартиру в новом доме составит от 22,7 тыс. до 23,1 тыс. рублей. Расчет составлен исходя из предложений банков при условии внесения первоначального взноса в 30% (почти 1,4 млн рублей) и ставке 5,75—6%.

Ранее сообщалось, что аренда комнат в Казани подорожала на 6,7% с начала 2026 года.

Никита Егоров