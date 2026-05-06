Стилистический эксперимент года от Дэниела Крауса

Пулитцеровская премия — 2026: кто и за что получил главную литературную награду США

Лауреат Пулитцеровской премии 2026 года в номинации «Художественная литература» Дэниел Краус. Фото: скриншот с сайта Chicago Tribune

Жюри Пулитцеровской премии объявило лауреатов 2026 года и обозначило, о чем сегодня говорит американская литература. Эта премия остается одной из главных в США: она фиксирует не только художественный уровень текстов, но и повестку, с которой работают авторы. В главной книжной номинации «Художественная литература» жюри выбрало роман Дэниела Крауса «Сбитый ангел». Литературная обозревательница «Реального времени» Екатерина Петрова рассказывает, почему именно этот текст оказался в центре внимания.

О чем говорит американская литература в 2026 году

Каждый май жюри в Нью-Йорке называет книги, которые задают тон разговору о литературе и фактах. Пулитцеровская премия действует с 1917 года, когда попечители Колумбийского университета впервые вручили награды по завещанию издателя Джозефа Пулитцера. Он заложил фонд и определил структуру будущих премий, сегодня лауреаты получают диплом, признание и 15 тыс. долларов в качестве награды. Премия охватывает журналистику, литературу, драму и музыку, а в книжных категориях ежегодно выбирают победителей из нескольких финалистов. В 2026 году жюри отметило 19 книг (победителей и финалистов) в шести литературных номинациях.

Список победителей показывает, как разные жанры отражают состояние общества. Историческую премию получила книга Джилл Лепор «Мы, народ: история Конституции США». Автор использовала архивные документы из более чем 11 тыс. поправок и показала, как американцы на протяжении веков пытались изменить основной закон страны, часто безуспешно.

Реальное время / realnoevremya.ru

В «Нон-фикшне» Брайан Голдстоун в книге «Нам здесь нет места: работа и бездомность в Америке» описал «работающих бездомных». Это люди, у которых есть работа, но они не могут оплатить жилье и ночуют в машинах или у знакомых. Автор показал, что реальный масштаб проблемы может превышать официальные данные в шесть раз.

Реальное время / realnoevremya.ru

В номинации «Мемуары» Июнь Ли в книге «В природе все просто растет» рассказала о смерти двух сыновей и отказалась от утешительных объяснений. Она назвала свое состояние «жизнью в бездне».

Реальное время / realnoevremya.ru

Поэтическую премию получила Джулиана Спар за сборник Ars Poeticas. В нем она задала вопрос о роли поэзии во времена кризисов и написала о климате и политике.

Реальное время / realnoevremya.ru

В номинации «Биография» Аманда Вейл в книге «Гордость и наслаждение: сестры Скайлер в пору революции» показала, как реальные жизни Анжелики, Пегги и Элизы Скайлер вышли за рамки популярного мюзикла и сформировали образ эпохи.

Реальное время / realnoevremya.ru

В «Драме» Бесс Вол получила награду за пьесу «Освобождение», где участницы феминистских групп 1970-х обсуждали насилие, гендерные роли и внутренние конфликты.

В главной книжной номинации — «Художественная литература» — жюри выделило роман Дэниела Крауса «Сбитый ангел». Краус построил текст как одно длинное предложение на протяжении более 300 страниц и поместил действие в период Первой мировой войны с элементами аллегории и фантастики. Жюри назвало книгу «стилистическим тур-де-форсом», который объединяет магический реализм, научную фантастику и военную прозу в цельное повествование. Сам автор объяснил отказ от традиционной пунктуации тем, что такая форма лучше передает бесконечность войны: «возникает ощущение, что ты навсегда заперт внутри книги».

Премия за художественную литературу, как и другие награды в книжных категориях, присуждается американскому автору за произведение, предпочтительно связанное с американской жизнью. Пулитцер остается одной из ключевых наград литературного года в Америке.

Насилие как самовоспроизводящаяся машина

Крик на ничейной земле сводит солдат с ума, и командование отправляет к его источнику пятерых самых ненадежных бойцов. Так начинается роман Дэниела Крауса «Сбитый ангел». Действие разворачивается в последние недели Первой мировой, во время Мёз-Аргоннского наступления во Франции. Главный герой — рядовой Сирил Бэггер, сын епископа, шулер и бывший уклонист, который выжил на фронте благодаря хитрости и привычке держаться подальше от боя. Вместе с четырьмя такими же изгоями он выходит на задание добить раненого товарища, но вместо солдата находит в колючей проволоке ангела, сбитого артиллерийским огнем.

Дальше роман превращает этот почти притчевый эпизод в жесткую фронтовую историю. Солдаты решают спрятать ангела от генерал-майора Рейса, который видит в чуде шанс заработать медаль и продвинуть карьеру. Каждый из пятерых воспринимает существо по-своему: кто-то узнает в нем мать, кто-то бывшую возлюбленную, сам Бэггер видит смутно знакомую женщину. Эта встреча вскрывает их страхи, жадность и надежды. Краус не строит роман вокруг вопроса, существуют ли ангелы на самом деле. Он показывает, как война сталкивает человека с тем, что тот больше всего хочет спасти или присвоить. В интервью Chicago Review of Books писатель говорил, что придумал образ ангела как способ рассказать о насилии, которое человечество превратило в самовоспроизводящуюся машину.

Главная особенность книги сразу бросается в глаза: Краус написал весь роман одним предложением. Текст начинается посреди фразы и заканчивается запятой. Каждая новая глава стартует с союза «и». Критик Бен Х. Уинтерс в The New York Times назвал этот прием «классическим примером аддитивного стиля», когда автор нанизывает факты и образы без прямого объяснения связей между ними. Сам Краус рассказывал: он сознательно убрал точки, чтобы создать ощущение непрерывного движения, как колеса военной машины, которое невозможно остановить. При этом эксперимент не превращает роман в формальный аттракцион. Обозреватель Kirkus Reviews отмечал, что такая структура задает тексту «неумолимый и напряженный ритм», а переводчик Наталия Осояну подчеркивала в комментарии для редакции «Астрель СПб»: роман, несмотря на форму, читается легко.

Реальное время / realnoevremya.ru

Критики приняли произведение почти единодушно. Газета The New York Times включила его в десятку лучших книг 2025 года и назвала «грохочущим галопом военного романа». Publishers Weekly увидел в ней свежий взгляд на военную прозу, а Британское фэнтези-общество обратило внимание на редкое сочетание натуралистического ужаса, философской притчи и почти кинематографического темпа.

До Пулитцера роман успел попасть в списки лучших книг года по версиям Financial Times, People, Vulture и Chicago Review of Books. В январе 2026 года компания Imagine Entertainment объявила о разработке экранизации. Для самого Крауса эта книга стала рискованным экспериментом. В одном из интервью он признался, что впервые со времен дебюта нервничал, отправляя рукопись редактору.

Российское издание уже готовят в редакции «Астрель СПб» издательства АСТ. Книга выйдет осенью 2026 года в переводе Наталии Осояну под рабочим названием «Сбитый ангел», сообщила пресс-служба «Эксмо-АСТ». Шеф-редактор Николай Кудрявцев уточнил, что редакция выбрала роман еще на стадии рукописи, без оглядки на рейтинги и продажи. Осояну описала текст как «одновременно военную и антивоенную, историческую и фантастическую прозу».

Кто такой Дэниел Краус

Дэниел Краус родился в 1975 году, начал публиковаться в 2009-м и к 2025-му выпустил более двадцати романов, а также графические книги и сценарии. Он работал в разных жанрах: писал хоррор, научную фантастику и книги для подростков, сотрудничал с режиссером Гильермо дель Торо и Джорджем Ромеро. Вместе с дель Торо он создал роман «Форма воды», основанный на идее одноименного оскароносного фильма, и книгу «Охотники на троллей», которую затем адаптировали в анимационный сериал для Netflix. Краус также соавтор романов «Живые мертвецы» и «Заплати волынщику» с Ромеро. Его тексты перевели более чем на двадцать языков.

Писатель Дэниел Краус. скриншот с сайта The University of Illinois

При этом Краус не строил карьеру под литературные премии и не ожидал главной из них. Хотя раньше он уже выигрывал Премию Брэма Стокера и другие награды. В день объявления лауреатов Краус начал получать сообщения вроде «Ничего себе!» и сначала решил, что «попал в неприятности».

До Пулитцера у Крауса уже был статус автора бестселлеров The New York Times и признание за роман «Китовое падение», который получил премию Alex Award и попал в списки лучших книг года. Критики отмечали его метод работы: «Краус привносит строгость ученого и чувствительность поэта». Именно этот подход он перенес в «Сбитого ангела», где соединил жанровую литературу и формальный эксперимент.

Екатерина Петрова — литературная обозревательница интернет-газеты «Реальное время», ведущая телеграм-канала «Булочки с маком».