Риелтор Гизатова: «Будущие собственники недвижимости становятся покупателями поневоле»

Раньше люди могли позволить себе «покупать то, что они хотят и им нужно»

Фото: Динар Фатыхов

Большинство квартир в новостройках Татарстана имеют площадь до 30 кв. м, потому что на такие объекты есть спрос и среди обычных покупателей, и инвесторов, а также на студии чаще всего хватает лимита по семейной ипотеке. Именно поэтому застройщик, составляя квартирографию, закладывает в проект подобные размеры жилплощади, сообщила «Реальному времени» руководитель АН «Счастливый дом» Анастасия Гизатова.



— Будущие собственники недвижимости в данном случае становятся покупателями поневоле: они покупают не то, что хотят, а то, на что хватает денег и тянет в дальнейшем семья, или объект, на который застройщик предоставляет рассрочку, — отметила она.

При этом раньше, когда рыночная ставка по ипотеке была приемлемой, люди могли позволить себе «покупать то, что они хотят и им нужно». Сейчас же покупатель ориентируется исключительно на размер ипотечного платежа, подчеркнула Гизатова.

Никита Егоров