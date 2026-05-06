Татарстанцы доверили программе долгосрочных сбережений 22 млрд рублей

По сумме взносов республика лидирует в ПФО и входит в топ-5 регионов по России

Совокупный портфель средств негосударственных пенсионных фондов и Социального фонда России по итогам 2025 года существенно вырос, до 9,5 трлн рублей, впервые за 5 лет обогнав рост ВВП. Как заявили в Банке России, драйверами выступили рекордный инвестиционный доход и удвоение средств программы долгосрочных сбережений. Только в Татарстане число ее участников за год превысило 311,5 тысячи человек, сумма взносов составила 14,5 млрд рублей, а за все время действия программы — 22 млрд (ПДС ввели в 2024 году). Наряду с растущей популярностью ПДС сокращается количество участников негосударственных пенсионных фондов — многие граждане просто перевели свои накопления из НПФ в новую программу. Подробности — в материале «Реального времени».

Пенсионные средства росли быстрее ВВП

Объем пенсионных средств в России с 2025 года рос быстрее, чем раньше, прибавив 17,2% и достигнув 9,5 трлн рублей. Впервые за 5 лет это превысило рост экономики страны в целом — доля пенсионных денег по отношению к ВВП увеличилась с 4% до 4,4%.

Больше половины прироста обеспечили две программы: долгосрочных сбережений и негосударственного пенсионного обеспечения. В рамках ПДС граждане внесли 303,5 млрд рублей, еще 100,2 млрд перевели из пенсионных накоплений, а государство добавило 51,7 млрд в виде софинансирования. По линии НПО взносы составили 175,4 млрд.

Минувший год стал переломным для российского рынка негосударственного пенсионного обеспечения: стремительный рост популярности программы долгосрочных сбережений привел к оттоку клиентов из традиционных пенсионных схем. Причиной послужило внедрение нового механизма: в 2025 году впервые разрешили перевод средств пенсионных накоплений в ПДС.

В итоге число участников программы выросло более, чем в три раза и достигло 9 млн человек. Было заключено 7,1 млн договоров — почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Наряду с этим количество участников НПО уменьшилось на 95 тысяч, до 5,9 млн человек, а граждан, формирующих накопления в НПФ, стало меньше на 789,5 тысячи или 35,2 млн.

Татарстанцы внесли по ПДС 22 млрд рублей

Главная причина сокращения базы НПФ — граждане начали переводить свои пенсионные накопления в ПДС. Только по заявлениям 2024 года это сделали более 430 тысяч человек.

Кроме того, на статистику повлияли естественные причины: смерть застрахованных — 266 тысяч случаев, а также продолжающийся переход граждан из негосударственных пенсионных фондов в Социальный фонд России (СФР). Таким образом ПДС не просто набирает популярность, но и меняет ландшафт пенсионного рынка, предлагая новый инструмент для долгосрочных сбережений.

В Татарстане эта тенденция также набирает обороты. По данным Банка России, в прошлом году участниками программы стали 311,5 тысячи жителей республики, а общая сумма взносов достигла 14,5 млрд рублей. По этому показателю республика лидирует в Поволжье и занимает пятое место по России, уступая Москве (57,4 млрд), Московской области (27,7 млрд), Тюменской области (20,7 млрд) и Санкт-Петербургу (19,5 млрд).

Между тем за весь период действия программы в республике результаты еще более впечатляющие.

— С 1 января 2024 года, когда начала действовать Программа долгосрочных сбережений, по 31 марта 2026 года в Татарстане заключено более 395 тыс. договоров ПДС. Объем фактических взносов по этим договорам составил свыше 22 млрд рублей. По количеству заключенных договоров и сумме взносов республика занимает первое место в ПФО, — сообщили «Реальному времени» в Нацбанке Татарстана.

Жители республики в минувшем году получили 1,6 млрд рублей выплат, а пенсионные резервы на конец отчетного периода составили почти 18 млрд, следует из отчета ЦБ. Договоры ПДС заключили свыше 238 тысяч татарстанцев, еще свыше 28 тысяч соглашений было прекращено. Периодические выплаты по программе долгосрочных сбережений в течение года в республике получали 227 человек.

Количество граждан, формирующих накопления в негосударственных пенсионных фондах, сокращается и в Татарстане. Если в России их число уменьшилось почти на 800 тысяч, то в нашей республике более 18,6 тысячи человек забрали свои средства из НПФ или выбыли по другим причинам.

Доходность НПФ превысила уровень инфляции

База ПДС растет, но экспертов беспокоит то, что свыше половины участников — это люди предпенсионного и пенсионного возраста. Как результат, сокращается инвестиционный горизонт, ограничивая возможности фондов по реализации долгосрочных стратегий.

На фоне изменений в денежно‑кредитной политике НПФ скорректировали свои инвестиционные стратегии. Сейчас фонды делают ставку на надежность: особый спрос наблюдается на государственные облигации с фиксированным купоном. Процентные ставки снижаются, а цены на облигации, напротив, растут, что сделало долговые инструменты более привлекательными. Как итог, в пенсионных накоплениях доля ОФЗ выросла на 7 процентных пунктов, до 49,2%, в пенсионных резервах их доля достигла 33,4% (+8,4 п.п.).

При этом НПФ сократили вложения в депозиты и инструменты денежного рынка: их доходность падает, и фонды ищут более выгодные варианты размещения средств.

Пенсионные накопления и резервы негосударственных пенсионных фондов за год показали рекордную доходность — впервые за всю историю наблюдений показатели в 2-3 раза превысили уровень инфляции в 5,6%. Доходность по пенсионным накоплениям увеличилась до 14% годовых (+4,9 п.п.). После вычета расходов чистая доходность составила 10,8%. Еще значительнее рост показателя по пенсионным резервам — до 16,2% (+8 п.п.). Чистая доходность здесь достигла 13,3%.

«Рынок НПФ будет смещаться в сторону добровольных продуктов с налоговыми стимулами»

Рост совокупного портфеля пенсионных средств до 9,5 трлн рублей означает ускоренную концентрацию длинных денег внутри финансовой системы, отметил Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам»:

— НПФ усиливают роль внутреннего источника фондирования, а динамика во многом обеспечена не только взносами, но и переоценкой активов и притоком в новые продукты, прежде всего ПДС. Опережающий рост относительно ВВП говорит об углублении финансового рынка и росте доли сбережений в активах экономики, но одновременно отражает слабость потребительского спроса — деньги уходят в накопления, а не в текущую экономическую активность.

По словам спикера, снижение числа участников НПФ при росте интереса к ПДС — это сдвиг модели: массовая база сжимается, рынок очищается от неактивных счетов и концентрируется вокруг меньшего числа клиентов с более крупными взносами, что усиливает зависимость отрасли от состоятельных вкладчиков.

— Дальше логика простая: рынок НПФ будет консолидироваться и смещаться в сторону добровольных продуктов с налоговыми стимулами, рост сохранится, но за счет среднего чека и инвестдохода, а не расширения базы, при этом регулирование будет давить на риск и ограничивать доходности. На этом фоне Татарстан выглядит сильнее среднего: выше вовлеченность, устойчивее база, больше накоплений на участника и ниже отток, что делает регион одним из ключевых опорных сегментов для отрасли, — заключил Кабаков.

«Для экономики — это хороший признак»

Рост совокупного портфеля пенсионных средств до 9,5 трлн рублей говорит в первую очередь о популярности программы ПДС для клиентов, сообщил коммерческий директор портала о НПФ и ПДС npfi.ru Павел Семенов. «Благодаря федеральной поддержке, софинансированию и прочим бонусам программы, а также высокой доходности, которую показали НПФ за прошлый год, объем средств на счетах увеличиваются», уточнил он и пояснил, что наметившийся тренд, при котором пенсионные средства растут быстрее ВВП — это совокупность факторов.

— Основными факторами можно выделить приток средств в ПДС и НПО, а также доходность от размещения средств. Это говорит в целом об эффективности НПФ в размещении средств клиентов и популярности ПДС и НПО. Для экономики — это хороший признак, так как НПФ являются источником «длинных» денег в экономике, — заявил эксперт.

Сокращение числа участников негосударственных пенсионных фондов, по его словам, связано в первую очередь с тем, кого считать их клиентами: «Если мы говорим о клиентах, которые формируют пенсионные накопления в НПФ, то они не перестают быть клиентами НПФ, а переводят средства ОПС в ПДС, и в данном случае человек перестает быть лицом формирующим накопления в НПФ, оставаясь при этом клиентом НПФ, но по другому пенсионному продукту. Если же смотреть по числу клиентов НПФ, то эта цифра растет благодаря увеличению клиентов ПДС. За прошлый год число участников ПДС увеличилось на 6,2 млн человек год к году».

— В рамках наших базовых прогнозов объем клиентов ПДС в НПФ продолжит расти. Этот год, по нашей оценке, ознаменуется усилением конкуренции на рынке, и, одновременно с этим, в связи с исчерпанием активной клиентской базы в банковском канале, приведет к необходимости для фондов искать новые каналы продаж. Так как пока агентские сети не являются приоритетным каналом для фондов, в рынке, по нашим оценкам, будет наблюдаться два ключевых канала продаж: банки и онлайн-привлечение клиентов, — указал Семенов.

Перспективными каналами, по его мнению, также будут корпоративные программы (подключение сотрудников через работодателя). «На наш взгляд, рынок продолжит расти, показывая высокую динамику привлечения клиентов», — заключил спикер.



«Некоторые НПФ порой манипулировали цифрами»

Экономист, глава компании «Р-Инвест» Рустем Шайахметов, оценивая ситуацию на рынке НПФ, обратил внимание на неоднозначную ситуацию с доходностью пенсионных накоплений. Эксперт отметил, что средства, оставшиеся в ведении государства, то есть не переведенные в НПФ, по данным за 2024 год, сохранили свою стоимость с учетом накопленной инфляции. В то же время доходность негосударственных пенсионных фондов оказалась неоднородной: в одних НПФ она составила 40%, в других — 70%. Как следствие, реальная стоимость накоплений в ряде случаев снизилась.

«Накопительная часть — важный элемент системы. Тот факт, что объемы накоплений растут, — это хорошо. Однако важно понимать: если учитывать накопленную реальную инфляцию, доходность зачастую не превышает ее уровня», заметил он. Относительно возрастающего интереса к программе долгосрочных сбережений и оттока участников НПФ, собеседник издания также считает, что эта тенденция будет нарастать.

— Дело в том, что люди ищут способы сохранить и приумножить свои сбережения и пробуют разные варианты. Некоторые НПФ активно рекламировали свои услуги и порой манипулировали цифрами, создавая видимость высокой доходности. Со временем люди начали считать более внимательно и поняли, что реальные результаты не всегда соответствуют обещаниям. Поэтому они ищут другие возможности для инвестиций. Кроме того, в сфере накоплений, как и в других областях, сегодня популярен один инструмент, завтра — другой. Например, еще 3—4 года назад многие вкладывались в недвижимость или выбирали иные варианты, — указал спикер.

Экономист отметил, что по рынку НПФ сложно дать однозначный прогноз, но эти фонды однозначно сохранят свою долю на рынке. Во многом это связано с корпоративными программами: многие крупные компании, такие как «Газпром» и другие, сотрудничают с НПФ и предлагают своим сотрудникам соответствующие договоры. Зачастую, по словам эксперта, люди заключают такие договоры не самостоятельно, а в рамках корпоративных программ, что обеспечивает фондам стабильный приток клиентов.