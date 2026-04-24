Татарстан вошел в топ регионов по бронированию дорогого посуточного жилья

Спрос на бронирование посуточного жилья в России с чеком от 20 тыс. рублей в сутки вырос на 30%, сообщили ТАСС в «Авито Путешествиях».

— На май — сентябрь россияне забронировали на 30% больше посуточного жилья с чеком от 20 тыс. рублей в сутки, чем на тот же период прошлого года. В подавляющем большинстве (95%) это были загородные объекты — дома, дачи, коттеджи и таунхаусы, — отмечается в сообщении.

Больше всего дорогих посуточных объектов путешественники забронировали в Москве и Московской области — на них пришлось 20% от всех броней с высокой стоимостью ночи. На втором месте расположился Краснодарский край (12%), на третьем — Санкт‑Петербург и Ленинградская область (11%).

Также в топ регионов вошли Крым, Татарстан, Свердловская и Самарская области, Карелия, Нижегородская и Калининградская области. В большинстве из этих регионов чаще бронируют дорогое жилье в столицах. Исключений несколько: в Краснодарском крае максимум броней на май — сентябрь приходится на Сочи, в Крыму лидирует Ялта, в Карелии чаще всего снимают такие объекты в Сортавале и Лахденпохье, в Калининградской области — в Зеленоградске.

— С чеком от 20 тыс. рублей за ночь на это лето приходится 7% от всех броней на платформе: год назад показатель составлял 5%. Если говорить об особенностях поведения, то дорогие объекты обычно снимают на более короткий срок: загородное жилье — на трое суток вместо шести в среднем по всем, квартиры — на шесть ночей вместо семи, — прокомментировал ТАСС руководитель по развитию сервисов для арендодателей в «Авито Путешествиях» Рауль Салахов.

Чаще всего посуточное жилье с высоким чеком бронируют путешественники из Москвы — их доля составляет 12%. Чуть менее активно снимают дорогие объекты туристы из Санкт‑Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга, Ростова‑на‑Дону и Новосибирска. Активнее, чем в прошлом году, дорогие посуточные объекты стали снимать туристы из Оренбурга (+95% год к году), Тулы (+89%), Перми (+67%), Новосибирска (+56%) и Тюмени (+46%). Число желающих забронировать жилье дороже 20 тыс. рублей за ночь из Москвы за год выросло на 11%, из Санкт‑Петербурга и Краснодара — на 3% в каждом.

