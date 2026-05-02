В Кукморе на улице Ворошилова построены два восьмиквартирных жилых дома

Госстройнадзор РТ выдал заключения о соответствии требованиям проектной документации застройщику двух жилых домов, расположенных на улице Ворошилова в Кукморе. Об этом сообщил начальник ведомства Вали Назмеев.

Для будущих жильцов построено 16 квартир. В каждом двухэтажном доме — по восемь квартир общей площадью около 140 кв. метров. Придомовая территория благоустроена и освещена, оборудована детской площадкой.

Застройщик объектов — Государственный жилищный фонд при раисе Татарстана.

Технический заказчик — ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан». Генеральный подрядчик — ИП Нурмухаметов Мансур Мидхатович. Проектировщик — ООО «Архитектурное бюро «Алтын Тау».

Повышение обеспеченности жильем граждан — одна из главных задач национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Никита Егоров