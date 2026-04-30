В Ново‑Савиновском районе Казани на улице Короленко построят жилой комплекс с подземной автостоянкой

Площадь застройки составит 8,5 тысячи кв. метров

Фото: Артем Дергунов

30 апреля 2026 года проект строительства жилого комплекса на улице Короленко в Ново‑Савиновском районе Казани получил положительное заключение негосударственной экспертизы. Об этом стало известно с сайта ЕГРЗ.

Будущий комплекс предусматривает не только жилые помещения, но и встроенные нежилые площади, а также подземную автостоянку. Объект расположится по адресу Короленко, 85б. Площадь застройки составит 8,5 тысяч кв. метров, а кадастровая стоимость земли составляет 66,3 млн рублей.

Застройщиком выступает ООО «Специализированный застройщик «ГлобалПлюс‑1», зарегистрированное в столице Татарстана.

Ранее была названа стоимость самой дешевой квартиры в новостройках Казани.

Наталья Жирнова