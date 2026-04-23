«Завещание является действующим»: суд Казани посадил на 4,5 года «наследницу» покойной миллионерши

В прениях прокурор просила о сроке в 5 лет и 4 месяца колонии общего режима

Только что Приволжский райсуд Казани вынес приговор по делу Ирины Белозеровой — племянницы покойной бизнес-леди Алевтины Канашевой, которая еще в 2016-м завещала ей свое имущество. Ее признали виновной по трем эпизодам преступлений и наказали реальным сроком в 4,5 года в колонии общего режима, сообщает с места журналист «Реального времени».

Также судья применил наказание в виде штрафа в 250 тысяч рублей, но с учетом срока в СИЗО посчитал нужным освободить от него.

Напомним, по версии обвинения, собственницей активов почти на 97 млн рублей Белозерова оказалась вследствие мошеннических действий с фальсификацией доверенности от имени своей тети Алевтины Канашевой и подкупа врача-психиатра Александра Давыдова, заверившего за 5 тысяч рублей дееспособность уже умершей пенсионерки справками за 2016 и 2023 годы, якобы оформленными перед совершением нотариальных действий в части удостоверения завещания от имени Канашевой и выдачи от ее имени генеральной доверенности наследнице — Белозеровой. Позднее эти справки в Кировском райсуде Казани просил приобщить представитель Белозеровой как обоснование прав своей доверительницы на оспариваемое внучкой покойной пенсионерки наследство.

Гособвинитель Анна Буканина сегодня просила для подсудимой 5 лет и 4 месяца колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей и утверждала — вина Белозеровой полностью доказана. А еще отмечала — имеются свидетельские показания, что в момент совершения сделок ныне покойная бизнес-леди была нездорова, принимала некие препараты и не могла осознавать последствия своих действий.

По версии обвинения, все сделки, которые Белозерова совершала по генеральной доверенности еще при жизни Канашевой: продажа ее квартиры на улице Достоевского за 7 млн рублей, дома с участком на Куземетьевской, снятие 713 тысяч рублей по вкладу в Сбербанке, были мошенническими и дохода от них реальная владелица имущества не получала. Также незаконно, считает сторона обвинения, Ирина Белозерова внесла изменения в ЕГРЮЛ и заняла пост гендиректора ООО «Франт», а затем продала 100% доли в этой компании (принадлежащей Канашевой) своей матери Людмиле Абрамовой. При этом в собственности последней оказались и дорогостоящие коммерческие площади близ Московского рынка. Одно помещение позднее оценили в 51 млн 756 тысяч рублей, второе — в 19 млн 706 тысяч. Никакие деньги по сделке не передавались.

От выступления в прениях подсудимая сегодня отказалась. В последнем слове она напомнила суду — вину в мошеннических действиях не признает. «Не хотела обманывать. По остальному [обвинению] прошу вас разобраться», — сказала Ирина Белозерова.

Ее адвокат Марсель Тимаев настаивал на оправдании своей клиентки по тяжкой статье о мошенничестве в особо крупном размере. Он подчеркивал — по завещанию 2016 года Белозерова уже являлась наследницей тех активов, которыми распорядилась в 2023—2024 годах. «Это завещание является действующим!» — подчеркнул защитник и сослался на свидетелей, которые утверждали — никаких претензий к Белозеровой по части распоряжения имуществом Канашева при жизни не высказывала. «Белозерова совершала все действия по ее воле», — настаивал адвокат.

А еще отмечал — ущерб по этому эпизоду отсутствует, и получившая статус потерпевшей внучка покойной отказалась от исковых претензий, с учетом заключенного мирового соглашения в арбитраже.

Уголовное дело возбуждали в 1-м отделе по особо важным делам Следкома по Татарстану — по заявлению Александры Канашевой, внучки пенсионерки-миллионерши. При жизни бабушки внучка не знала о ее помещении в пансионат в поселке Щербаково, а после смерти заподозрила неладное и заявила права на активы покойной. Примечательно, что к тому моменту пансионат в Щербаково работал уже четыре года и ни одна надзорная служба не пыталась его закрыть ввиду нарушений.

Первоначальная версия силовиков, что покойнице помогли уйти на тот свет и что другие постояльцы пансионата умирали в нем не своей смертью, поставила на частном учреждении клеймо — «дом смерти». Его хозяйка Чулпан Мифтахова в сентябре 2024-го была арестована по обвинениям в соучастии в мошенническом уводе имущества Канашевой в пользу племянницы и в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей. Ведь проверяющие обнаружили в стенах частного социального учреждения многочисленные нарушения противопожарных и санитарных норм и добились его закрытия с переводом стариков в больницы.

Хозяйка пансионата Чулпан Мифтахова полностью признала вину в оказании небезопасных для потребителей услуг и получила наказание в виде ограничения свободы.

За решеткой оказалась и наследница Ирина Белозерова, а под домашним арестом — помощник нотариуса Юлия Зайцева, заверявшая доверенность от имени Алевтины Канашевой на право Белозеровой управлять ее имуществом и бизнесом — компанией «Франт», на балансе которой были коммерческие площади близ Московского рынка.

Проведенная эксгумация не подтвердила версию следствия о насильственном характере смерти постоялицы интерната. С Мифтаховой сняли обвинение в мошенничестве и смягчили ей меру пресечения. Вину по статье 238 УК РФ (оказание небезопасных для потребителей услуг) она полностью признала, и на этой неделе Авиастроительный суд Казани приговорил ее к 1 году и 3 месяцам ограничения свободы, а также установил дополнительный запрет в течение двух лет оказывать услуги по уходу, проживанию и бытовой помощи лицам пожилого возраста и инвалидам.

Помощника нотариуса Юлию Зайцеву суд освободил от наказания за злоупотребление полномочиями по сроку давности, вину она отрицала.

9 апреля выслушала свой приговор и помощник нотариуса Юлия Зайцева. Вахитовский суд Казани наказал ее штрафом в 190 тысяч рублей и освободил от него за истечением срока давности. Это стало возможным благодаря смягчению квалификации — Зайцеву обвиняли по части 2 статьи 202 УК РФ в злоупотреблении полномочиями при выполнении нотариальных действий при оформлении доверенности на распоряжение имуществом заведомо недееспособного лица. Однако суд посчитал заведомую недееспособность Алевтины Канашевой на момент сделки недоказанной и оценил действия подсудимой по части 1 той же статьи.

Что касается сознавшегося в получении коммерческой «взятки» врача Александра Давыдова, то он перед судом не предстанет — Следком еще год назад прекратил его преследование за деятельным раскаянием.

Свое решение по этому делу вынес и Арбитражный суд Татарстана, куда Канашева-младшая обращалась с иском к ООО «Франт» и своей двоюродной бабушке Людмиле Абрамовой (матери Белозеровой), оспаривая вывод ее ныне покойного отца из учредителей ООО на основании сфальсифицированных документов.

В январе 2025-го суд утвердил мировое соглашение по этому спору, согласно которому истица Александра Канашева полностью отказалась от своих претензий в обмен на 100% доли в ООО «Франт» и передачу ей от ООО «Франт» двух коммерческих помещений близ Московского рынка — на первом этаже дома 131 по улице Декабристов, площадью 384 и 119 кв. м соответственно.



