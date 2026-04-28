Спрос россиян на жилье в Таиланде вырос на 8,6%, стоимость сделок — на 30%

Россияне заняли третье место по покупке недвижимости в Таиланде по итогам 2025 года. Об этом сообщила газета Bangkok Post.

В течение года спрос на таиландскую недвижимость среди граждан России вырос на 8,6%. Стоимость сделок увеличилась на 30,3%, достигнув 4,77 млрд батов (примерно $150 млн).

Ариана Ранцева