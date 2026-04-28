Суд Казани истребует сведения из 39 банков за 15 лет в рамках дела по иску к Энгелю Фаттахову

Такое ходатайство в отношении бывшего вице-премьера Татарстана, его родни и соответчиков заявила прокуратура

Прокуратура Татарстана намерена изучить операции по всем открытым и уже закрытым денежным счетам бывшего вице-премьера — министра образования республики Энгеля Фаттахова, его супруги, дочерей и сына, а также жен и мужей последних и бизнесменов Радика Хаертдинова и Ленара Нигматуллина. Накануне Советский райсуд Казани удовлетворил ходатайство об истребовании выписок по 39 счетам данных лиц с 2010 по 2025 год, сообщает журналист «Реального времени».

Ходатайство было заявлено начальником антикоррупционного отдела прокуратуры РТ на заседании по антикоррупционному иску на 651 млн рублей к Энгелю Фаттахову, его родным, агрофирме «Чишма» и Хаертдинову с Нигматуллиным. По мнению надзорного ведомства, адвокаты этих ответчиков представляют данные по счетам не в полном объеме, возможно, пытаясь скрыть некоторые детали.

В качестве уже установленных фактов представитель прокуратуры Лилия Фаттахова упомянула перевод средств со счетов, открытых для предпринимательской деятельности, на личные счета внутри семьи Фаттаховой и перечисление средств Ильнаром Фаттаховым в 2012 году, сразу после отчуждения казанской квартиры на улице Сафиуллина, на счет его сестры Гульнар Энгелевны. По мнению прокурора, выписки по операциям по 39 счетам помогут подтвердить либо опровергнуть позицию защиты о покупках недвижимости за счет доходов от зарплаты и кредитных средств.

Адвокаты ответчиков возражали против данного ходатайства, ссылаясь на то, что по выпискам невозможно судить — на какие конкретно цели направлялись средства. Тем не менее суд позицию истца поддержал, с учетом обещания Лилии Фаттаховой, что анализом истребованной информации займутся сами прокуроры.

Напомним, самый крупный в истории Татарстана антикоррупционный иск к бывшему госслужащему был подан в августе 2025 года. В соответчиках — жена, сын, сноха бывшего главы и министра Энгеля Фаттахова, а также семейная агрофирма «Чишма», которая фигурирует и в уголовном деле, и два бизнесмена, которых в надзорном ведомстве считают номинальными собственниками активов Фаттаховых. Речь идет об имуществе на 651 млн рублей с лишним, начиная с силосных ям и коровников и заканчивая коттеджами, земельными участками и квартирами в Казани, Лаишевском районе и Актаныше, а также изъятыми при обыске в доме бывшего вице-премьера деньгами и бриллиантом 0,04 карата. 60 объектов недвижимости прокуратура просит изъять в натуре, по 14 отчужденным — их денежный эквивалент. Претензии истца затрагивают и 29 единиц транспорта, включая трактора, комбайны и иномарки премиум-класса. Ответчики иск не признают.

В частности, накануне Наргиза Ибатуллова, представитель двух ответчиков, поделилась с судом данными о том, что гражданская супруга Ленара Нигматуллина — Лейсан Исмаилова — занималась бизнесом и именно она при покупке Нигматуллиным у Фаттахова-младшего квартиры на улице Мусина за 25 млн рублей в 2023-м оплачивала ее большую часть — порядка 20 млн. Согласно представленным защитой сведениям, совместные доходы гражданских супругов за три предшествующих покупке года составили 65 млн рублей. Отметим, что в прокуратуре считают выкуп данной квартиры у Ильнара Фаттахова фиктивной сделкой.

Судью Екатерину Шадрину крайне заинтересовало — по какой причине доля Исмаиловой в квартире, купленной благодаря ее доходам, не выделялась и получила ли она деньги от ее последующей продажи. Ответить на эти вопросы Наргиза Ибатуллова обещала позже. Как и представить суду запрашиваемые сведения по налоговым декларациям Исмаиловой.

Напомним, часть оспариваемых активов фигурирует в уголовном деле Энгеля Фаттахова, которого обвиняют в получении четырех взяток на 26 млн рублей и двух превышениях полномочий с ущербом за 160 млн. По существу уголовное дело рассматривает Мензелинский горсуд.

Ну а следующее заседание по гражданскому иску к Фаттаховым состоится уже в мае.