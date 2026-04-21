В Казани аренда «однушек» подорожала на 2% за год

Ставки аренды однокомнатных квартир снизились только в пяти больших городах России

В Казани по итогам марта 2026 года арендовать однокомнатную квартиру стоит в среднем 30,5 тыс. рублей в месяц. Это на 2% дороже по сравнению с аналогичным месяцем 2025-го, следует из статистики газеты «Коммерсантъ».

Отмечается, что аренда «однушек» в больших городах подешевела только в Краснодаре (-11%, до 28,3 тыс.), Ростове-на-Дону (-7%, до 29,2 тыс.), Челябинске (-2%, до 24,8 тыс.), Екатеринбурге (-2%, до 32,8 тыс.) и Красноярске (-1%, до 28,7 тыс.).

В свою очередь, сильнее всего подорожала аренда однокомнатных квартир в Санкт-Петербурге (+6%, до 39,6 тыс.) и Уфе (+5%, до 23,7 тыс.).

Ранее в Гильдии риелторов Татарстана сообщили, что в Казани комната в общежитии на «вторичке» будет стоить втрое дешевле квартиры-студии на «первичке». Подробнее о том, сколько стоят комнаты в столице Татарстана, кто и при каких обстоятельствах их покупает, а также сколько стоит переделать «комнатушку» в полноценную квартиру-студию со своими кухней, душем и санузлом, — в материале «Реального времени».



Никита Егоров