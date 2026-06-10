В Татарстане за 1,8 млрд рублей построят первый этап мусорного полигона в Алексеевском районе

В рамках первого этапа планируется построить первую карту полигона для размещения отходов, административно-бытовой корпус, контрольно-пропускной пункт, весовую с диспетчерской, ремонтную мастерскую, склады и навесы

Фото: Максим Платонов

ООО «УК «ПЖКХ» объявило конкурс на выполнение строительно-монтажных работ по первому этапу строительства межмуниципального полигона с производственной базой в Алексеевском районе Татарстана. Соответствующая конкурсная документация находится на сайте госзакупок.

Согласно сводному сметному расчету, стоимость первого этапа строительства составляет 1,826 млрд рублей. В структуру затрат входят строительные и монтажные работы, закупка оборудования, а также прочие расходы.

В рамках первого этапа планируется построить первую карту полигона для размещения отходов, административно-бытовой корпус, контрольно-пропускной пункт, весовую с диспетчерской, ремонтную мастерскую, склады и навесы. Проект также включает строительство инженерной инфраструктуры: сетей электроснабжения, связи, водоснабжения и водоотведения, наружного освещения и ограждения территории.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

На реализацию первого этапа строительства карты полигона предусмотрено около 344,4 млн рублей. На объекты подсобного и обслуживающего назначения планируется направить 417,1 млн рублей, на благоустройство и озеленение территории — 436,4 млн рублей. Еще 173,6 млн рублей предусмотрено на строительство наружных сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения. На объекты энергетического хозяйства заложено 47 млн рублей.

Ранее в Татарстане объявили электронный конкурс на разработку проектно-сметной документации для строительства комплекса по обработке отходов (КПО) в Лениногорском районе Татарстана. Объект разместится на территории Письмянского сельского поселения на участке площадью более 610 тысяч квадратных метров. Согласно документам, первый этап строительства обойдется не более чем в 4,5 млрд рублей.

Наталья Жирнова