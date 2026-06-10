В Минэкономразвития РФ сообщили о паузе в работе над безвизом с Индией

Одновременно Россия обсуждает запуск двустороннего безвизового режима с Вьетнамом

Фото: Артем Дергунов

Работа по введению безвизового режима для организованных туристических групп между Россией и Индией продолжается, однако на данный момент процесс продвигается медленно. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев, сообщает ТАСС.

По его словам, российская сторона ждет ответа от Индии. Переговоры продолжаются, но идут медленнее, чем ожидалось, поэтому вопрос пока остается без решения. Одновременно Россия обсуждает запуск группового безвиза с Вьетнамом. Сейчас россияне могут ездить во Вьетнам без виз, а гражданам Вьетнама для поездки в Россию нужна электронная виза. Ранее AirAsia предложила открыть прямое авиасообщение между Юго-Восточной Азией и Казанью.

Безвизовый режим с Китаем для россиян продлят до конца 2027 года. Информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел Китая.

Наталья Жирнова