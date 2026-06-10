В Казани введут временный запрет на продажу алкоголя 27 июня — в День молодежи
Ограничения предполагается ввести на улицах Подлужной, Толстого и Кремлевской набережной
Кабинет министров Татарстана подготовил постановление, предусматривающее временное ограничение розничной продажи алкогольной продукции в связи с проведением Всероссийского дня молодежи. Документ на данный момент находится на антикоррупционной экспертизе.
Согласно данным, 27 июня ограничения предполагается ввести на улицах Подлужной, Толстого и Кремлевской набережной. Эти меры связаны с проведением массовых мероприятий.
Напомним, на период проведения саммита Россия — АСЕАН введут ограничение на продажу алкогольной продукции. Она будет запрещена 17 и 19 июня. Ограничение не распространяется на предприятия общественного питания.
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