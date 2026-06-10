В Татарстане отменили беспилотную опасность

Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по РТ

В Татарстане отменили режим «Беспилотной опасности», о чем сообщили в ГУ МЧС РФ по РТ. Ограничения действовали с 3:15 до 10:24 мск — более семи часов.

Ранее в Татарстане объявили отбой ракетной опасности и отменили угрозу атаки БПЛА на города Казань, Зеленодольск, Елабугу, Нижнекамск, Набережные Челны, Альметьевск, Бугульму, Чистополь.

Напомним, что как минимум в 14 регионах России за последние несколько часов объявляли о ракетной опасности, в том числе в Татарстане. По данным полпреда президента в УрФО, режим объявили на территории всего округа. В Казани четыре раза в период с 5:30 до 7:00 прозвучали сирены с предупреждением о воздушной тревоге, а в восьми крупных городах Татарстана объявляли угрозу атаки БПЛА, в самой республике — «Ракетную опасность». В то же время Чебоксары в соседней с Татарстаном Чувашии подверглись ракетной атаке. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев.

Наталья Жирнова