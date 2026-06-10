Арбитражный суд обязал УК «ПЖКХ» возместить ущерб почвам в 11,7 млн рублей

Нарушение было выявлено в ходе обследования земельного участка, принадлежащего региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами

Фото: Динар Фатыхов

Арбитражный суд Поволжского округа удовлетворил требования Росприроднадзора и постановил взыскать с ООО «УК «ПЖКХ» более 11,7 млн рублей в качестве возмещения ущерба, причиненного почвам. Напомним, что ранее компанию оштрафовали на 250 тыс. рублей за скопление мусора в 11 селах.

Нарушение было выявлено в ходе обследования земельного участка, принадлежащего региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами. Инспекторы установили факт складирования отходов от сноса и разборки зданий непосредственно на почве. Размер вреда, причиненного окружающей среде, был оценен в 11,7 млн рублей. Ведомство обратилось в суд с требованием о полном возмещении ущерба.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили иск частично, однако Росприроднадзор обжаловал эти решения в кассационной инстанции. В итоге Арбитражный суд Поволжского округа поддержал позицию надзорного органа и постановил взыскать с компании всю сумму причиненного вреда.

Напомним, что ООО «УК «ПЖКХ» объявило конкурс на выполнение строительно-монтажных работ по первому этапу строительства мусорного полигона с производственной базой в Алексеевском районе Татарстана. Согласно сводному сметному расчету, стоимость первого этапа строительства составляет 1,826 млрд рублей.

Наталья Жирнова