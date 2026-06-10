Сергей Лавров направил приветствие участникам форума АСЕАН

Глава МИД отметил важность сохранения единства АСЕАН и развития сотрудничества с другими региональными объединениями, включая ЕАЭС и ШОС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил приветствие участникам и гостям третьего «Форума будущего АСЕАН», письмо с которым опубликовали на сайте МИД РФ.

В обращении он отметил, что форум стал важной площадкой для обсуждения развития Азиатско-Тихоокеанского региона. По его словам, сегодня регион играет большую роль в мировой экономике, науке и технологиях, а также в развитии гуманитарных связей. Лавров подчеркнул, что Россию и страны АСЕАН связывают давние партнерские отношения. Он выразил уверенность, что государства Ассоциации смогут укрепить свои позиции в условиях формирования многополярного мира.

Также глава МИД отметил важность сохранения единства АСЕАН и развития сотрудничества с другими региональными объединениями, включая ЕАЭС и ШОС. Отдельно он напомнил о предстоящем саммите Россия–АСЕАН, который пройдет 18 июня в Казани, и выразил надежду на активное обсуждение вопросов сотрудничества.

— Рассчитываю, что проблематика российско-асеановских отношений, будущего АСЕАН в многополярном мире будет предметно обсуждена и в ходе вашей работы. Желаю вам содержательных дискуссий и всего наилучшего, — переданы в сообщении слова Лаврова.

Напомним, что в Казани сегодня пройдет заседание глав МИД стран ОДКБ под председательством Лаврова. Собрание пройдет в два этапа: сначала в узком составе, где участники обменяются мнениями по ключевым вопросам, а затем в расширенном формате.

Наталья Жирнова