На Казанке напротив Нацбиблиотеки РТ может появиться сцена на воде

С таким предложением выступила главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина, показав эскизы проекта

Главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина предложила создать на реке Казанке концертную платформу напротив Национальной библиотеки Республики Татарстан.

По ее словам, идея предполагает размещение на воде площадки для проведения различных мероприятий, включая концерты. В частности, речь идет о возможности проведения крупных музыкальных событий, таких как «Новая Волна». По бокам платформы могут быть предусмотрены места для швартовки судов.

Также в концепции рассматривается использование склона у МКЦ в качестве естественного амфитеатра для зрителей, которые смогут наблюдать за мероприятиями с расстояния.

— Архитектура пока условная, ее надо дорабатывать, — заявила Тухватуллина.

Ранее Институт развития Казани показал новые эскизы «Кремлевского причала». В текущем году планируется запуск первой очереди строительства — создание понтона для маломерного пассажирского флота. Эскизы — в материале.

Наталья Жирнова