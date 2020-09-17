Беляев Радмир Ильдарович
Общая информация
Родился 11 июня 1987 года в г. Набережные Челны.
Образование
2009 г. — Камская государственная инженерно-экономическая академия по специальности «менеджмент организации».
2013 г. — Казанский (Приволжский) федеральный университет по специальности «государственное и муниципальное управление».
2014 г. — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности «специалист по государственному и муниципальному управлению» — Master of Public Administration (MPA).
Трудовая деятельность
2007-2009 гг. — председатель местной молодежной общественной организации «Городской Студенческий Совет».
2008-2009 гг. — вице-президент Региональной общественной организации «Лига студентов Республики Татарстан».
2009-2011 гг. — главный специалист управления по делам молодежи исполнительного комитета г. Набережные Челны.
2011-2016 гг. — заместитель начальника управления экономического развития и поддержки предпринимательства, начальник отдела по поддержке и развитию предпринимательства.
Февраль-сентябрь 2016 г. — начальник управления экономического развития и поддержки предпринимательства исполнительного комитета г. Набережные Челны.
2016-2019 гг. — заместитель руководителя исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ.
С 15 апреля 2019 г. — первый заместитель руководителя исполкома Нижнекамского района РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: 423575, ул. Школьный Бульвар, 2а
- Телефон: (8555) 42-46-49
- Email: zaminvest.nk@tatar.ru
- Сайт: https://e-nkama.ru/
Дата последнего обновления: 17.09.2020