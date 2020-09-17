Беляев Радмир Ильдарович

Общая информация

Родился 11 июня 1987 года в г. Набережные Челны.

Образование

2009 г. — Камская государственная инженерно-экономическая академия по специальности «менеджмент организации».

2013 г. — Казанский (Приволжский) федеральный университет по специальности «государственное и муниципальное управление».

2014 г. — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности «специалист по государственному и муниципальному управлению» — Master of Public Administration (MPA).

Трудовая деятельность



2007-2009 гг. — председатель местной молодежной общественной организации «Городской Студенческий Совет».

2008-2009 гг. — вице-президент Региональной общественной организации «Лига студентов Республики Татарстан».

2009-2011 гг. — главный специалист управления по делам молодежи исполнительного комитета г. Набережные Челны.

2011-2016 гг. — заместитель начальника управления экономического развития и поддержки предпринимательства, начальник отдела по поддержке и развитию предпринимательства.

Февраль-сентябрь 2016 г. — начальник управления экономического развития и поддержки предпринимательства исполнительного комитета г. Набережные Челны.

2016-2019 гг. — заместитель руководителя исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ.

С 15 апреля 2019 г. — первый заместитель руководителя исполкома Нижнекамского района РТ.

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