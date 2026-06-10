Захарова: по итогам заседания СМИД ОДКБ планируется принятие совместных заявлений

Эти решения станут итогом обсуждений состояния международной и региональной обстановки, а также перспектив развития сотрудничества в рамках организации

По итогам заседания Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности, которое пройдет сегодня в Казани под председательством главы МИД России Сергея Лаврова, ожидается одобрение ряда документов для последующего рассмотрения на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, запланированной на 11 ноября в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как отмечается, в рамках расширенного заседания также планируется принятие совместных заявлений по актуальным международным вопросам. Эти решения станут итогом обсуждений состояния международной и региональной обстановки, а также перспектив развития сотрудничества в рамках организации.

В ходе мероприятия главы внешнеполитических ведомств обсудят приоритеты взаимодействия в ОДКБ, а Сергей Лавров проинформирует коллег о российских инициативах в рамках председательства России в организации. По завершении заседания ожидается совместная пресс-конференция Сергея Лаврова и генерального секретаря ОДКБ Таалатбека Масадыкова.

До начала деловой программы участники мероприятия посетили парк Победы и почтили память героев Великой Отечественной войны в преддверии Дня памяти и скорби.

Цветы к Вечному огню на колоннаде Мемориала Славы возложили раис Татарстана Рустам Минниханов, министр иностранных дел России Сергей Лавров, главы МИД Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, а также генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков. После церемонии была объявлена минута молчания.

Затем Рустам Минниханов вместе с министрами иностранных дел направился в Казанскую ратушу, где проходит основная часть заседания.

Наталья Жирнова