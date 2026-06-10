В Татарстане выделили более 10,5 дополнительных миллионов на скрининг туберкулеза

За счет выделенных средств планируется провести 1,7 тысяч исследований

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане дополнительно направлено более 10,5 млн рублей на проведение селективного скрининга туберкулеза. Соответствующие средства выделены из бюджета республики в 2026 году, сообщает Минфин РТ.

Финансирование предоставлено государственному автономному учреждению «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер» для проведения профилактических обследований с использованием диагностического теста «Тигра-Тест.ТВ».

За счет выделенных средств планируется провести 1 704 исследования.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Мероприятия направлены на раннее выявление туберкулеза, предупреждение его распространения и снижение заболеваемости в регионе. Напомним, что ранее на скрининг младенцев в Татарстане выделили дополнительные 11,2 млн рублей. Это было связано с изменениями в законе о федеральном бюджете.

Наталья Жирнова