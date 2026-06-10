В Казани сегодня пройдет заседание глав МИД стран ОДКБ под председательством Лаврова

Собрание пройдет в два этапа: сначала в узком составе, где участники обменяются мнениями по ключевым вопросам, а затем в расширенном формате

Казань сегодня станет площадкой для заседания министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности. Мероприятие пройдет под руководством главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Ключевыми темами переговоров станут вопросы международной и региональной безопасности, а также анализ текущей геополитической обстановки. Участники встречи намерены обсудить перспективы развития сотрудничества в рамках ОДКБ. Особое внимание будет уделено планам России на период председательства в организации.

Заседание пройдет в два этапа: сначала в узком составе, где участники обменяются мнениями по ключевым вопросам, а затем в расширенном формате. В настоящее время в ОДКБ входят: Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Накануне мероприятия Сергей Лавров прибыл в столицу Татарстана. В аэропорту министра иностранных дел России встретил премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин, что подчеркивает значимость проводимого форума для региона.



Наталья Жирнова