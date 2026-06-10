Суд отправил под стражу до 7 августа жителя Заинска по делу об избиении женщины 4 июня

В отношении него были возбуждены уголовные дела по ряду статей, включая умышленное причинение легкого вреда здоровью и угрозу убийством

С учетом позиции Заинской городской прокуратуры суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 32-летнего мужчины за жестокое избиение человека. Он будет находиться в СИЗО до 7 августа.

По версии следствия, 4 июня на улице Никифорова в Заинске мужчина нанес телесные повреждения женщине. В дальнейшем в отношении него были возбуждены уголовные дела по ряду статей, включая умышленное причинение легкого вреда здоровью, угрозу убийством, а также применение насилия и оскорбление представителя власти.

Ранее стало известно, что председателю СКР Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела по факту покушения на убийство девушки в Татарстане. Позднее в деле о жестоком избиении девушки в Заинске появились новые подробности: пострадавшая и ее родственники опровергли информацию о том, что обращались в правоохранительные органы с заявлением на соседку, которая опубликовала запись с камеры домофона.

Наталья Жирнова