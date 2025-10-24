Миляуша Айтуганова покидает пост директора «Татаркино»
Как заявили в Минкульте, она продолжит трудиться по направлению продвижения организации
Миляуша Айтуганова покидает пост директора ГБУ «Татаркино». Информацию об этом «Реальному времени» подтвердила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.
— Она (Айтуганова, — прим. ред.) остается заниматься чисто продюсированием. <...> Директорством, просто вопросом другим — продвижения больше, — сказала Аюпова.
Айтуганова возглавляла «Татаркино» с 2017-го. До этого она была известна по работе на телевидении и радио.
Пост директора организации займет известный продюсер, основатель музыкального лейбла Yummy Music Ильяс Гафаров. Об этом «Реальному времени» сообщил он сам.
