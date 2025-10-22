Денис Лулаков назначен помощником главы Зеленодольского района Татарстана

Он вернулся в команду Зеленодольска, где ранее был замруководителя исполкома по социальным вопросам

Бывший замминистра по делам молодежи Татарстана Денис Лулаков назначен на должность помощника главы Зеленодольского района. Об этом сообщил в своих социальных сетях глава района Михаил Афанасьев.

— Денис Лулаков возвращается в команду Зеленодольска. С сегодняшнего дня он назначен на должность помощника главы района. Круг задач определен, работы много. В добрый путь! Хәерле сәгатьтә, — написал Афанасьев.

Ранее Денис Лулаков и Айгуль Сабирова покинули должности заместителей министра по делам молодежи Татарстана. В своем телеграм-канале Лулаков поблагодарил наставников, друзей и молодежь Татарстана, отметив, что проработал в министерстве 952 дня и этот период стал важной частью его жизни. Он также написал, что не прощается.



Рената Валеева