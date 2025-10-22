Денис Лулаков назначен помощником главы Зеленодольского района Татарстана
Он вернулся в команду Зеленодольска, где ранее был замруководителя исполкома по социальным вопросам
Бывший замминистра по делам молодежи Татарстана Денис Лулаков назначен на должность помощника главы Зеленодольского района. Об этом сообщил в своих социальных сетях глава района Михаил Афанасьев.
— Денис Лулаков возвращается в команду Зеленодольска. С сегодняшнего дня он назначен на должность помощника главы района. Круг задач определен, работы много. В добрый путь! Хәерле сәгатьтә, — написал Афанасьев.
Ранее Денис Лулаков и Айгуль Сабирова покинули должности заместителей министра по делам молодежи Татарстана. В своем телеграм-канале Лулаков поблагодарил наставников, друзей и молодежь Татарстана, отметив, что проработал в министерстве 952 дня и этот период стал важной частью его жизни. Он также написал, что не прощается.
Справка
Денис Лулаков родился 15 августа 1989 года в Зеленодольске.
Образование:
- 2011 год: Институт экономики, управления и права, специальность «Экономика».
- 2018 год: Институт дополнительного профессионального образования специалистов социокультурной сферы и искусства, специальность «Менеджмент организаций культуры и искусства».
Трудовая деятельность:
- 2017 год: глава поселка городского типа Васильево.
- 2017–2018 годы: главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности Исполнительного комитета Зеленодольского района РТ.
- 2018 год: замначальника, затем начальник Управления культуры Зеленодольского района.
- 2018–2019 годы: замруководителя исполкома Зеленодольского района.
- 2019 год: руководитель аппарата Совета Зеленодольского района.
- Далее — замруководителя исполкома Зеленодольского района по соцвопросам (4 года).
- 2023-2025 годы: замминистра по делам молодежи Татарстана.
Имеет государственные и ведомственные награды.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».