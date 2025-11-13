В России появится дополнительная защита при сделках с единственным жильем

По словам Сергея Миронова, проблема мошеннических схем при продаже квартир становится все более актуальной

Фото: Реальное время

Председатель партии «Справедливая Россия» и руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов совместно с первым замруководителя фракции Яной Лантратовой выступили с инициативой по усилению защиты граждан при продаже единственного жилья. Парламентарии направили соответствующее предложение вице-премьеру Марату Хуснуллину, сообщает ТАСС.

Суть предложения заключается во внедрении обязательного порядка расчетов через эскроу-счета при сделках с единственным жильем. Согласно инициативе, все денежные средства по договору купли-продажи должны зачисляться покупателем на специальный эскроу-счет в уполномоченном банке.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Механизм предусматривает, что раскрытие средств в пользу продавца будет происходить только после госрегистрации перехода права собственности и по истечении 48 часов с момента внесения записи в ЕГРН. Это время необходимо для проверки сделок на признаки мошенничества.



По словам Сергея Миронова, проблема мошеннических схем при продаже квартир становится все более актуальной. Особенно часто от подобных преступлений страдают участники СВО.

Ранее в Казани установили новый норматив стоимости жилья для молодых семей.

Наталья Жирнова