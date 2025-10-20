Экс-замминистра образования и науки Татарстана стал и.о. директора Института физики КФУ

Ранее он занимал должность первого замминистра образования и науки Татарстана

Ректор КФУ Ленар Сафин представил коллективу исполняющего обязанности директора Института физики — Андрея Поминова. Об этом пишет пресс-служба университета.

Поминов, ранее занимавший должность первого замминистра образования и науки Татарстана, сменил на этом посту Марата Гафурова.

— Пожелаем Андрею Ивановичу успехов на новом поприще. Уверен, благодаря его мудрому руководству институт будет играть важную роль в подготовке для страны талантливых физиков, — сказал Сафин.



Рената Валеева

Справка

Поминов Андрей Иванович окончил Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина в 1980 году по специальности радиофизика и электроника. Имеет ученую степень кандидата физико-математических наук и классный чин действительного государственного советника Республики Татарстан 1 класса.

Обладает значительным опытом работы в сфере образования и науки, в том числе в качестве первого заместителя министра образования и науки Республики Татарстан с 2014 года.

Имеет ряд наград и почетных званий, включая медаль «За доблестный труд», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орден «Дуслык», нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» и другие.